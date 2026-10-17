Бернарду Силва зимой может покинуть «Реал» и отправиться в Серию А
Появилась вероятность того, что талантливый португальский полузащитник Бернарду Силва покинет мадридский «Реал» в зимнее трансферное окно. Согласно информации, распространенной известным инсайдером и спортивным журналистом Экремом Коوнуром, 32-летний звездный футболист может продолжить карьеру в итальянской Серии А.
К нему проявляет серьезный интерес туринский «Ювентус», и в настоящее время рассматриваются условия переговоров между сторонами.
Предложение «Ювентуса»: Аренда до конца сезона и разделение зарплаты
Туринский клуб размышляет над следующей схемой с целью усиления своей центральной линии в зимнее трансферное окно:
Арендное соглашение: Руководство «Ювентуса» выдвигает вариант с арендой португальского полузащитника до конца сезона;
Вопрос с зарплатой: В рамках сделки предполагается, что часть высокой зарплаты Силвы будет выплачивать «Реал»;
Решение за «королевским клубом»: Осуществление трансфера в первую очередь зависит от того, насколько мадридцы согласятся на данные финансовые и арендные условия.
Короткий период на «Сантьяго Бернабеу» и рыночная стоимость
Карьера Бернарду Силвы в Мадриде может оказаться не столь долгой, как ожидалось:
Летний свободный агент: Силва присоединился к «Реалу» в статусе свободного агента минувшим летом после истечения контракта с «Манчестер Сити» и подписал двухлетнее соглашение;
Трансферная стоимость: В настоящее время авторитетные аналитические порталы оценивают рыночную стоимость 32-летнего опытного плеймейкера примерно в 22 миллиона евро.
Если стороны достигнут соглашения, переезд Силвы в Турин, как ожидается, резко повысит шансы «Ювентуса» в борьбе за чемпионство.
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