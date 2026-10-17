Бернарду Силва зимой может покинуть «Реал» и отправиться в Серию А

·46·Спорт
Бернарду Силва зимой может покинуть «Реал» и отправиться в Серию А

Появилась вероятность того, что талантливый португальский полузащитник Бернарду Силва покинет мадридский «Реал» в зимнее трансферное окно. Согласно информации, распространенной известным инсайдером и спортивным журналистом Экремом Коوнуром, 32-летний звездный футболист может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

К нему проявляет серьезный интерес туринский «Ювентус», и в настоящее время рассматриваются условия переговоров между сторонами.

Предложение «Ювентуса»: Аренда до конца сезона и разделение зарплаты

Туринский клуб размышляет над следующей схемой с целью усиления своей центральной линии в зимнее трансферное окно:

  • Арендное соглашение: Руководство «Ювентуса» выдвигает вариант с арендой португальского полузащитника до конца сезона;

  • Вопрос с зарплатой: В рамках сделки предполагается, что часть высокой зарплаты Силвы будет выплачивать «Реал»;

  • Решение за «королевским клубом»: Осуществление трансфера в первую очередь зависит от того, насколько мадридцы согласятся на данные финансовые и арендные условия.

Короткий период на «Сантьяго Бернабеу» и рыночная стоимость

Карьера Бернарду Силвы в Мадриде может оказаться не столь долгой, как ожидалось:

  • Летний свободный агент: Силва присоединился к «Реалу» в статусе свободного агента минувшим летом после истечения контракта с «Манчестер Сити» и подписал двухлетнее соглашение;

  • Трансферная стоимость: В настоящее время авторитетные аналитические порталы оценивают рыночную стоимость 32-летнего опытного плеймейкера примерно в 22 миллиона евро.

Если стороны достигнут соглашения, переезд Силвы в Турин, как ожидается, резко повысит шансы «Ювентуса» в борьбе за чемпионство.

Бернарду СилваРеалЮвентусТрансферное окно
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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