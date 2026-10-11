«Реал» одержал важную победу, гол Винисиуса был отменен, а сам он был удален с поля

·12·Спорт
«Реал» одержал важную победу, гол Винисиуса был отменен, а сам он был удален с поля

В рамках 8-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» принял на своем поле «Вильярреал» и добился минимальной победы со счетом 1:0 в матче, наполненном эмоциями и напряжением.

Если судьбу встречи решил единственный гол в исполнении защитника Диоманде, то вышедший на замену во втором тайме бразильская звезда Винисиус Жуниор всего за несколько минут превратился как в главного героя, так и в антигероя матча.

Гол Диоманде и драматичные моменты вокруг Винисиуса

Второй тайм матча на «Сантьяго Бернабеу» превратился в настоящее столкновение страстей и эмоций:

  • Решающий гол (62-я минута): Когда позади была уже ровно половина матча, давление мадридцев принесло свои плоды — Диоманде точно поразил ворота соперника и вывел «Реал» вперед;

  • Отмененный гол (71-я минута): Вышедший на замену вместо Трента на 52-й минуте Винисиус на 71-й минуте забил мяч и обрадовал болельщиков. Однако арбитры не засчитали этот гол из-за нарушения правил или офсайда;

  • Красная карточка и удаление (73-я минута): Всего через две минуты бразильский нападающий не смог совладать с нервами и был напрямую удален главным арбитром с поля. Оставшиеся 17 минут и компенсированное арбитром время «королевскому клубу» пришлось защищаться в меньшинстве.

Дождь из нарушений и подъем в турнирной таблице

В последние минуты игры арбитр не «жалел» желтых карточек — у мадридцев были предупреждены Конате, Рюдигер, Тчуамени и Килиан Мбаппе. Тем не менее, хозяева поля удержали минимальное преимущество:

  • «Реал» в тройке сильнейших: После этой важной победы «Реал Мадрид» довел количество своих очков до 18 и поднялся на 3-е место в турнирной таблице;

  • «Вильярреал» среди середняков: Оставшаяся без очков на выезде «желтая субмарина» с 8 очками занимает 11-ю строчку.

Протокол матча и составы

  • Ла Лига. 8-й тур

    «Реал» — «Вильярреал» 1:0

    Гол: Диоманде (62).

  • «Реал»: Куртуа, Трент (Винисиус, 52), Конате, Рюдигер, Каррерас (Кукурелья, 46), Вальверде, Беллингем, Тчуамени, Диоманде (Думфрис, 86), Гюлер (Камавинга, 77), Мбаппе.

  • «Вильярреал»: Гулачи, Фриман, Наварро, Фойт (Ромеро, 56), Вейга, Кардона (Олувасейи, 67), Комесанья (Салиба, 56), Гуйе, Молейро, Ахомаш (Морено, 67), Айосе Перес.

  • Предупреждения: Беллингем (19), Конате (81), Рюдигер (83), Тчуамени (87), Мбаппе (90) — Вейга (10), Наварро (84).

  • Удаление: Винисиус (73).

Подопечные Карло Анчелотти проявили характер в этой сложной и нервной игре и продолжают борьбу в чемпионской гонке.

Реал МадридВильярреалДиомандеВинисиус Жуниор
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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