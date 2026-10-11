«Реал» одержал важную победу, гол Винисиуса был отменен, а сам он был удален с поля

В рамках 8-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» принял на своем поле «Вильярреал» и добился минимальной победы со счетом 1:0 в матче, наполненном эмоциями и напряжением.

Если судьбу встречи решил единственный гол в исполнении защитника Диоманде, то вышедший на замену во втором тайме бразильская звезда Винисиус Жуниор всего за несколько минут превратился как в главного героя, так и в антигероя матча.

Гол Диоманде и драматичные моменты вокруг Винисиуса

Второй тайм матча на «Сантьяго Бернабеу» превратился в настоящее столкновение страстей и эмоций:

Решающий гол (62-я минута): Когда позади была уже ровно половина матча, давление мадридцев принесло свои плоды — Диоманде точно поразил ворота соперника и вывел «Реал» вперед;

Отмененный гол (71-я минута): Вышедший на замену вместо Трента на 52-й минуте Винисиус на 71-й минуте забил мяч и обрадовал болельщиков. Однако арбитры не засчитали этот гол из-за нарушения правил или офсайда;

Красная карточка и удаление (73-я минута): Всего через две минуты бразильский нападающий не смог совладать с нервами и был напрямую удален главным арбитром с поля. Оставшиеся 17 минут и компенсированное арбитром время «королевскому клубу» пришлось защищаться в меньшинстве.

Дождь из нарушений и подъем в турнирной таблице

В последние минуты игры арбитр не «жалел» желтых карточек — у мадридцев были предупреждены Конате, Рюдигер, Тчуамени и Килиан Мбаппе. Тем не менее, хозяева поля удержали минимальное преимущество:

«Реал» в тройке сильнейших: После этой важной победы «Реал Мадрид» довел количество своих очков до 18 и поднялся на 3-е место в турнирной таблице;

«Вильярреал» среди середняков: Оставшаяся без очков на выезде «желтая субмарина» с 8 очками занимает 11-ю строчку.

Протокол матча и составы

Ла Лига. 8-й тур «Реал» — «Вильярреал» 1:0 Гол: Диоманде (62).

«Реал»: Куртуа, Трент (Винисиус, 52), Конате, Рюдигер, Каррерас (Кукурелья, 46), Вальверде, Беллингем, Тчуамени, Диоманде (Думфрис, 86), Гюлер (Камавинга, 77), Мбаппе.

«Вильярреал»: Гулачи, Фриман, Наварро, Фойт (Ромеро, 56), Вейга, Кардона (Олувасейи, 67), Комесанья (Салиба, 56), Гуйе, Молейро, Ахомаш (Морено, 67), Айосе Перес.

Предупреждения: Беллингем (19), Конате (81), Рюдигер (83), Тчуамени (87), Мбаппе (90) — Вейга (10), Наварро (84).

Удаление: Винисиус (73).

Подопечные Карло Анчелотти проявили характер в этой сложной и нервной игре и продолжают борьбу в чемпионской гонке.