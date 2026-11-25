Возможный бой Темиров — Алмабаев: последние поединки, рекорд и планы на 2027 год
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- Бой между казахстанским бойцом UFC Асу Алмабаевым и узбекистанским спортсменом Рамазоном Темировым может состояться в рамках турнира, запланированного к 1 мая 2027 года в Казахстане.
- Это противостояние должно было произойти ранее 26 июля 2025 года в Абу-Даби.
- Однако бой был отменен из-за обнаружения триметазидина в допинг-пробе Рамазона Темирова.
Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев (24–4) может выйти в октагон против узбекистанского спортсмена Рамазона Темирова (20–4) в рамках турнира, который, как ожидается, впервые пройдет в Казахстане. Об этом сообщает Спортс.кз.
Согласно имеющимся данным, организаторы рассматривают возможность включения противостояния двух бойцов в программу турнира UFC, который планируется провести в Казахстане. Предварительной датой проведения соревнований назначено 1 мая 2027 года, однако бой пока официально не подтвержден.
История отмененного поединка и последние результаты
Напомним, что Алмабаев и Темиров должны были встретиться на турнире UFC, который должен был состояться 26 июля 2025 года в Абу-Даби (ОАЭ). Однако бой был отменен после того, как в допинг-пробе узбекистанского бойца было обнаружено запрещенное вещество. Тогда Темиров объяснил положительный результат приемом лекарственного средства для лечения инфекции, а позже антидопинговое агентство КСАД подтвердило наличие в пробе триметазидина и дисквалифицировало спортсмена на один год.
Показатель
Асу Алмабаев
Рамазон Темиров
Страна
Казахстан
Узбекистан
Рекорд
24–4
20–4
Последний бой
21 ноября, Доха (Катар)
24 октября, Абу-Даби (ОАЭ), UFC 333
Результат последнего боя
Поражение решением судей от Кёдзи Хоригути (37–6)
Поражение техническим нокаутом в 1-м раунде от Лонера Каваны (11–2)
Турнир в Алматы и региональные планы
На фоне обсуждения проведения первого турнира UFC в Казахстане идея возвращения боя Алмабаев — Темиров в повестку дня вновь стала актуальной. По данным Телеграм-канала «Вестник ММА», промоушен изучает варианты проведения соревнований 1 мая 2027 года в городе Алматы. При этом окончательное решение по дате и месту проведения пока официально не объявлено.
Как вы считаете, у кого из бойцов больше шансов в октагоне, если поединок между Асу Алмабаевым и Рамазоном Темировым состоится? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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