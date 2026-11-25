Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев (24–4) может выйти в октагон против узбекистанского спортсмена Рамазона Темирова (20–4) в рамках турнира, который, как ожидается, впервые пройдет в Казахстане. Об этом сообщает Спортс.кз.

Согласно имеющимся данным, организаторы рассматривают возможность включения противостояния двух бойцов в программу турнира UFC, который планируется провести в Казахстане. Предварительной датой проведения соревнований назначено 1 мая 2027 года, однако бой пока официально не подтвержден.

История отмененного поединка и последние результаты

Напомним, что Алмабаев и Темиров должны были встретиться на турнире UFC, который должен был состояться 26 июля 2025 года в Абу-Даби (ОАЭ). Однако бой был отменен после того, как в допинг-пробе узбекистанского бойца было обнаружено запрещенное вещество. Тогда Темиров объяснил положительный результат приемом лекарственного средства для лечения инфекции, а позже антидопинговое агентство КСАД подтвердило наличие в пробе триметазидина и дисквалифицировало спортсмена на один год.