11-й тур Серии А: «Милан» и «Аталанта» одержали важные выездные победы

Завершились очередные матчи 11-го тура итальянской Серии А. В важных встречах тура «Милан», включившийся в чемпионскую гонку, обыграл в Генуе «Дженоа» со счетом 2:1, а бергамская «Аталанта» оформила минимальную выездную победу над «Монцей» — 1:0.

Быстрые голы в Генуе и нервная концовка: «Дженоа» — «Милан» 1:2

«Милан» с первых минут начал оказывать мощное давление и решил судьбу матча уже в первые двадцать минут:

Быстрый гол Сиссе: на 13-й минуте Сиссе поразил ворота соперника, выведя миланцев вперед — 0:1;

Преимущество от Пулишича: на 19-й минуте Кристиан Пулишич увеличил разрыв в счете, закрепив преимущество своей команды — 0:2;

Интрига в последние минуты: хозяева сократили отставание благодаря голу Эллертссона на 88-й минуте и оказывали давление в последние секунды, однако оборона «Милана» удержала победу.

Важная выездная победа бергамцев: «Монца» — «Аталанта» 0:1

«Аталанта», стремящаяся вернуться в число лидеров, хладнокровно действовала на поле аутсайдера «Монцы»:

Единственный удар Крстовича: единственный мяч, забитый Крстовичем в начале второго тайма на 49-й минуте, решил исход встречи и принес бергамцам ценные три очка.

Протоколы матчей и составы

«Дженоа» — «Милан» 1:2 Голы: Эллертссон (88) — Сиссе (13), Пулишич (19). «Милан»: Меньян, Хила, де Винтер, Диавара (Терраччано, 62), Морейра, Модрич, Рабьо, Муса (Эступиньян, 87), Пулишич (Яшари, 79), Сиссе (Хатчинсон, 61), Рамуш.

«Монца» — «Аталанта» 0:1 Гол: Крстович (49). «Аталанта»: Карнезекки, Дзаппакоста, Скальвини, Колашинац (Обрич, 80), Бернаскони, Эдерсон, Пашалич, Элмас (Роу, 75), де Кетеларе, Залевски, Крстович (Кессье, 83).

Положение в турнирной таблице

После данных встреч положение команд в таблице выглядит следующим образом: