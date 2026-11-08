11-й тур Серии А: «Милан» и «Аталанта» одержали важные выездные победы

·58·Спорт
11-й тур Серии А: «Милан» и «Аталанта» одержали важные выездные победы
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  • В 11-м туре итальянской Серии А «Милан» и «Аталанта» одержали победы в выездных матчах, заработав важные очки.
  • «Милан» обыграл «Дженоа» в Генуе со счетом 2:1 благодаря голам Сиссе и Кристиана Пулишича.
  • «Аталанта» одержала победу со счетом 1:0 на поле «Монцы» благодаря единственному голу Крстовича на 49-й минуте.

Завершились очередные матчи 11-го тура итальянской Серии А. В важных встречах тура «Милан», включившийся в чемпионскую гонку, обыграл в Генуе «Дженоа» со счетом 2:1, а бергамская «Аталанта» оформила минимальную выездную победу над «Монцей» — 1:0.

Быстрые голы в Генуе и нервная концовка: «Дженоа» — «Милан» 1:2

«Милан» с первых минут начал оказывать мощное давление и решил судьбу матча уже в первые двадцать минут:

  • Быстрый гол Сиссе: на 13-й минуте Сиссе поразил ворота соперника, выведя миланцев вперед — 0:1;

  • Преимущество от Пулишича: на 19-й минуте Кристиан Пулишич увеличил разрыв в счете, закрепив преимущество своей команды — 0:2;

  • Интрига в последние минуты: хозяева сократили отставание благодаря голу Эллертссона на 88-й минуте и оказывали давление в последние секунды, однако оборона «Милана» удержала победу.

Важная выездная победа бергамцев: «Монца» — «Аталанта» 0:1

«Аталанта», стремящаяся вернуться в число лидеров, хладнокровно действовала на поле аутсайдера «Монцы»:

  • Единственный удар Крстовича: единственный мяч, забитый Крстовичем в начале второго тайма на 49-й минуте, решил исход встречи и принес бергамцам ценные три очка.

Протоколы матчей и составы

  • «Дженоа» — «Милан» 1:2

    Голы: Эллертссон (88) — Сиссе (13), Пулишич (19).

    «Милан»: Меньян, Хила, де Винтер, Диавара (Терраччано, 62), Морейра, Модрич, Рабьо, Муса (Эступиньян, 87), Пулишич (Яшари, 79), Сиссе (Хатчинсон, 61), Рамуш.

  • «Монца» — «Аталанта» 0:1

    Гол: Крстович (49).

    «Аталанта»: Карнезекки, Дзаппакоста, Скальвини, Колашинац (Обрич, 80), Бернаскони, Эдерсон, Пашалич, Элмас (Роу, 75), де Кетеларе, Залевски, Крстович (Кессье, 83).

Положение в турнирной таблице

После данных встреч положение команд в таблице выглядит следующим образом:

Место

Команда

Игры

Очки

Статус / Цель

4

«Милан»

11

24

В четверке лидеров, преследует фаворитов

12

«Аталанта»

11

14

Поднялась в середину таблицы благодаря победе

13

«Дженоа»

11

13

На 13-м месте после домашнего поражения

18

«Монца»

11

7

Остается в опасной зоне

Итальянская Серия АМиланАталантаДженоа
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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