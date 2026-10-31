Милан — Интер: составы и текстовая трансляция

·5·Спорт
Милан — Интер: составы и текстовая трансляция

Серия A: Милан — Интер. Начало матча: 1 ноября, 00:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Милан»: 16. Меньян М., 5. Де Винтер К., 13. Диавара С., 34. Хила М., 14. Модрич Л., 22. Морейра Д., 80. Муса Ю., 31. Павлович С., 11. Пулишич К., 12. Рабьо А., 9. Рамуш Г.

Главный тренер «Милан»: Аморим Р.

Стартовый состав «Интер»: 1. Мартинес Х., 25. Аканджи М., 23. Барелла Н., 95. Бастони А., 31. Биссек Я., 20. Чалханоглу Х., 30. Карлос Аугусто, 17. Диуф А., 99. Спенс Д., 8. Сучич П., 9. Тюрам М.

Главный тренер «Интер»: Киву К.

МиланИнтерСерия A
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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