Жозе Моуринью признан лучшим тренером октября в Ла Лиге
Испанская Ла Лига официально объявила имя лучшего главного тренера октября. Этот престижный приз достался опытному специалисту, возглавляющему мадридский «Реал», Жозе Моуринью.
В ходе официального голосования, проведенного лигой, португальский тренер опередил своих достойных конкурентов — наставника «Реал Сосьедада» Пеллегрино Матараццо и главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, став абсолютным победителем месяца.
Стопроцентная серия «Реала» в октябре
Под руководством Моуринью мадридский гранд в октябре одержал победы во всех матчах в рамках Ла Лиги, показав стопроцентный результат:
Важная победа над «Вильярреалом» (1:0): три очка, добытые благодаря строгой обороне и тактической дисциплине;
Разгром «Севильи» (4:1): яркая и результативная игра атакующей линии «Королевского клуба»;
Драматический триумф в Эль-Класико (2:1): победа над принципиальным соперником — «Барселоной» в бескомпромиссном поединке стала главным событием месяца.
Хроника побед Жозе Моуринью в октябре
Соперник
Счет
Результат
Статус / Значимость матча
«Вильярреал»
1:0
Победа
Сложный выезд и «сухой» счет
«Севилья»
4:1
Победа
Полное превосходство атаки
«Барселона»
2:1
Победа
Решающая победа в Эль-Класико
Чемпионская гонка в Ла Лиге
Этот стопроцентный победный ход значительно укрепил позиции «Реала» в чемпионской гонке:
Место
Клуб
Игры
Очки
Статус
1
«Барселона»
12
33
Лидер турнирной таблицы
2
«Реал Мадрид»
12
30
Команда Моуринью преследует с отставанием в 3 очка
3
«Атлетико Мадрид»
12
28
Продолжает борьбу в тройке лидеров
Набрав 30 очков после 12 туров, мадридский клуб занимает вторую строчку, отставая от лидирующего каталонского клуба всего на 3 очка, что максимально обострило интригу в борьбе за чемпионство в осенней части сезона.
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