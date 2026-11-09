Жозе Моуринью признан лучшим тренером октября в Ла Лиге

·49·Спорт
Жозе Моуринью признан лучшим тренером октября в Ла Лиге

Испанская Ла Лига официально объявила имя лучшего главного тренера октября. Этот престижный приз достался опытному специалисту, возглавляющему мадридский «Реал», Жозе Моуринью.

В ходе официального голосования, проведенного лигой, португальский тренер опередил своих достойных конкурентов — наставника «Реал Сосьедада» Пеллегрино Матараццо и главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, став абсолютным победителем месяца.

Стопроцентная серия «Реала» в октябре

Под руководством Моуринью мадридский гранд в октябре одержал победы во всех матчах в рамках Ла Лиги, показав стопроцентный результат:

  • Важная победа над «Вильярреалом» (1:0): три очка, добытые благодаря строгой обороне и тактической дисциплине;

  • Разгром «Севильи» (4:1): яркая и результативная игра атакующей линии «Королевского клуба»;

  • Драматический триумф в Эль-Класико (2:1): победа над принципиальным соперником — «Барселоной» в бескомпромиссном поединке стала главным событием месяца.

Хроника побед Жозе Моуринью в октябре

Соперник

Счет

Результат

Статус / Значимость матча

«Вильярреал»

1:0

Победа

Сложный выезд и «сухой» счет

«Севилья»

4:1

Победа

Полное превосходство атаки

«Барселона»

2:1

Победа

Решающая победа в Эль-Класико

Чемпионская гонка в Ла Лиге

Этот стопроцентный победный ход значительно укрепил позиции «Реала» в чемпионской гонке:

Место

Клуб

Игры

Очки

Статус

1

«Барселона»

12

33

Лидер турнирной таблицы

2

«Реал Мадрид»

12

30

Команда Моуринью преследует с отставанием в 3 очка

3

«Атлетико Мадрид»

12

28

Продолжает борьбу в тройке лидеров

Набрав 30 очков после 12 туров, мадридский клуб занимает вторую строчку, отставая от лидирующего каталонского клуба всего на 3 очка, что максимально обострило интригу в борьбе за чемпионство в осенней части сезона.

Ла ЛигаРеал МадридЖозе МоуриньюЭль-Класико
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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