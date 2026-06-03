Кибербезопасный стартап Кера приближается к оценке в 12 миллиардов долларов

·85·Технологии
Кибербезопасный стартап Кера приближается к оценке в 12 миллиардов долларов
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Компания Кера, занимающаяся безопасностью хранения данных, завершает новый раунд инвестиций под руководством Эволутион Экуитй Партнерс. По данным четырех надежных источников, ожидается, что компания привлечет не менее 300 миллионов долларов, доведя свою оценку до 12 миллиардов долларов. Эта сделка сделает Кера одним из самых дорогих стартапов в сфере кибербезопасности на рынке. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

Хотя годовой регулярный доход (АРР) Кера в настоящее время превышает 150 миллионов долларов, компания еще не вышла на прибыльность. Новое инвестиционное соглашение оценивает компанию в 80 раз выше ее годового дохода. Такой высокий показатель считается редкостью даже для самых быстрорастущих АИ-стартапов.

По словам источников, в настоящее время Кера тратит больше средств, чем зарабатывает. Основная часть расходов направлена на наем сотрудников отдела продаж, и, по данным Питчбук, только в этом году компания создала 500 новых рабочих мест. Однако представители Кера отказались от комментариев, заявив, что приведенные финансовые цифры далеки от реальности.

Основанная в 2021 году Кера помогает крупным предприятиям защищать свои данные от кибератак с использованием искусственного интеллекта (AI). Среди клиентов компании — пятая часть предприятий из списка Фортуне 500. В последние месяцы стартап использовал свой капитал не только для покрытия операционных расходов, но и для приобретения других стартапов в сфере кибербезопасности, таких как Рйфт и Гение Секуритй.

CyeraКибербезопасностьСтартапИнвестицииAI
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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