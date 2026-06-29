Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения

В мире мобильных технологий продолжается традиция возрождения ретро-устройств в современных интерпретациях. Компания ХМД, производящая телефоны под брендом Нокиа, решила воскресить некогда очень популярную линейку Аша. В официальной базе сертификации компании появилось новое устройство с индексом ХМД ТА-1779 (Тйпе ХМД Аша 305), что свидетельствует о скором выходе современной версии легендарной модели. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Напомним, что оригинальная модель Нокиа Аша 305 была впервые выпущена на рынок в 2011 году. В то время этот компактный сенсорный телефон, работавший на платформе Сериес 40, служил своеобразным «мостом» между простыми кнопочными аппаратами и сложными смартфонами. Сегодня ХМД стремится вывести эту концепцию на новый технологический уровень.

Синтез современных технологий и классического дизайна

Одной из основных особенностей нового поколения Нокиа Аша 305 станет поддержка сетей 4Г ЛТЭ. Это позволит пользователям не только совершать звонки, но и быстро пользоваться современными мессенджерами и интернет-сервисами. По данным Иксбт.ком, ожидается, что новая модель будет иметь технические характеристики, схожие с устройством ХМД Туч 4Г, представленным в конце 2025 года.

Предполагаемые технические характеристики включают следующее:

сенсорный экран 3,2 дюйма;

процессор Унисок Т127;

64 МБ оперативной и 128 МБ встроенной памяти (с возможностью расширения);

порт USB-C и съемный аккумулятор емкостью 1950 mAh;

облегченная операционная система Туч ОС.

Интересно, что слово «Аша» в переводе с хинди означает «надежда». В свое время эта серия была одним из самых доступных и качественных сенсорных решений для развивающихся рынков, включая Узбекистан. Появление новой модели может стать отличным вариантом для пользователей, ценящих простоту и надежность.

В последние годы компания ХМД успешно обновила такие классические модели, как Нокиа 3310, 8110 и 6310. По мнению аналитиков издания Гизмочина, возвращение Аша 305 является следующим важным шагом в ретро-стратегии компании. Подобные устройства обычно пользуются высоким спросом в качестве второго телефона или среди тех, кто стремится к цифровому детоксу.

На данный момент точная дата выхода и цена новой модели Нокиа Аша 305 официально не объявлены. Однако прохождение процесса сертификации означает готовность устройства к массовому производству. С большой вероятностью этот телефон появится на мировых рынках, включая регион Центральной Азии, в ближайшие месяцы.