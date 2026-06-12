В США начали производство авиационного топлива из атмосферного КО2

В штате Вашингтон начал работу первый в США коммерческий завод по производству авиационного топлива из уловленного углекислого газа и возобновляемой электроэнергии. Калифорнийская технологическая компания Твелве запустила новое предприятие под названием АирПлант Оне в городе Мозес-Лейк. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Завод производит синтетическое экологически чистое авиационное топливо под названием Э-Джет. Этот продукт создается на основе технологии преобразования энергии в жидкость с использованием уловленного КО2, воды и возобновляемой энергии. Помимо авиационного топлива, на предприятии также производится химический продукт Э-Нафта, служащий сырьем для производства товаров повседневного спроса.

Основой системы АирПлант Оне является электролизер, который превращает углекислый газ и воду в жидкие углеводороды. Полученное топливо Э-Джет химически идентично ископаемому топливу и полностью соответствует стандартам сертификации АСТМ. Это позволяет авиакомпаниям использовать данное топливо без внесения изменений в двигатели самолетов или существующую инфраструктуру.

Николас Фландерс, соучредитель и генеральный директор компании Твелве, отметил, что гипотеза о производстве топлива, приводящего в движение мировую экономику, прямо из воздуха сегодня стала реальностью. В отличие от других методов, основанных на растительном масле или сельскохозяйственных отходах, эта технология не сталкивается с проблемой ограниченности ресурсов и считается более удобной для крупномасштабного производства.