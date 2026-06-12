В США начали производство авиационного топлива из атмосферного КО2

·1·Технологии
В США начали производство авиационного топлива из атмосферного КО2

В штате Вашингтон начал работу первый в США коммерческий завод по производству авиационного топлива из уловленного углекислого газа и возобновляемой электроэнергии. Калифорнийская технологическая компания Твелве запустила новое предприятие под названием АирПлант Оне в городе Мозес-Лейк. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Завод производит синтетическое экологически чистое авиационное топливо под названием Э-Джет. Этот продукт создается на основе технологии преобразования энергии в жидкость с использованием уловленного КО2, воды и возобновляемой энергии. Помимо авиационного топлива, на предприятии также производится химический продукт Э-Нафта, служащий сырьем для производства товаров повседневного спроса.

Основой системы АирПлант Оне является электролизер, который превращает углекислый газ и воду в жидкие углеводороды. Полученное топливо Э-Джет химически идентично ископаемому топливу и полностью соответствует стандартам сертификации АСТМ. Это позволяет авиакомпаниям использовать данное топливо без внесения изменений в двигатели самолетов или существующую инфраструктуру.

Николас Фландерс, соучредитель и генеральный директор компании Твелве, отметил, что гипотеза о производстве топлива, приводящего в движение мировую экономику, прямо из воздуха сегодня стала реальностью. В отличие от других методов, основанных на растительном масле или сельскохозяйственных отходах, эта технология не сталкивается с проблемой ограниченности ресурсов и считается более удобной для крупномасштабного производства.

АвиацияЭкологияТехнологииTwelveE-Jet
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

SpaceX приближается к рекорду: ступень Falcon 9 совершила 34-й полет в космосSpaceX приближается к рекорду: ступень Falcon 9 совершила 34-й полет в космосСегодня, 05:55Аватаар представила доступную и быструю видеомодель AI Варя для ИндииАватаар представила доступную и быструю видеомодель AI Варя для ИндииСегодня, 05:51OpenAI и Visa создают платежную систему для агентов на базе ИИOpenAI и Visa создают платежную систему для агентов на базе ИИСегодня, 05:23Экуал AI привлекла 30 млн долларов для защиты индийцев от нежелательных звонковЭкуал AI привлекла 30 млн долларов для защиты индийцев от нежелательных звонковСегодня, 04:53В преддверии IPO SpaceX: структуры СПВ создают риски для инвесторовВ преддверии IPO SpaceX: структуры СПВ создают риски для инвесторовСегодня, 02:52Текер привлекла 85 млн долларов на создание универсальных заводских роботовТекер привлекла 85 млн долларов на создание универсальных заводских роботовСегодня, 01:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5