Рандаль Коло Муани официально стал игроком Ювентуса

Туринский Ювентус официально объявил о подписании нападающего Пари Сен-Жермен Рандаля Коло Муани. Французский футболист вернулся в Турин на условиях пятилетнего контракта, и этот трансфер стал важным шагом, направленным на усиление атакующей линии команды в новом сезоне. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Финансовые детали и условия контракта

По информации итальянских СМИ, сумма трансфера между сторонами составила 38 миллионов евро. Также в соглашении предусмотрены дополнительные бонусные выплаты в размере 12 миллионов евро. Успешно пройдя медицинский осмотр в Турине, нападающий подписал соглашение, рассчитанное до 30 июня 2031 года.

Как передает Goal.com, чистая зарплата Рандаля Коло Муани в новом клубе составит 5.55 миллиона евро за каждый сезон. Эта сумма может увеличиться за счет индивидуальных бонусов игрока. Чемпион Франции также подтвердил переход футболиста через свои официальные каналы и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

История возвращения в Турин и прежние достижения

Напомним, что Рандаль Коло Муани защищал цвета Ювентуса на правах аренды в зимнее трансферное окно 2025 года. В команде под руководством Тьяго Мотты он быстро проявил себя, забив 10 голов и отдав 3 результативные передачи в 22 матчах. Его уверенная игра помогла команде занять четвертое место в Серии А и завоевать путевку в Лигу чемпионов.

В течение сезона 2025-2026 годов французский футболист выступал на правах аренды за представителя Английской премьер-лиги Тоттенхэм. За время своей карьеры в Лондоне он принял участие в 41 матче во всех турнирах, отметившись 5 голами и столькими же результативными передачами. После завершения переговоров игрок вернулся в Италию, оставшись в хорошо знакомой для себя среде.