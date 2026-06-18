Новая экспедиция на МКС: члены экипажа проходят финальные экзамены

·17·Технологии
Новая экспедиция на МКС: члены экипажа проходят финальные экзамены

Перед отправкой очередной долгосрочной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) начался самый ответственный этап подготовки. Космонавты и астронавты в Центре подготовки космонавтов в России проходят комплексные экзаменационные тренировки на тренажерах корабля «Союз» и российского сегмента станции. Этот процесс является решающим испытанием, определяющим готовность экипажа к реальным условиям полета. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

В основной экипаж вошли космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. В ходе двухдневных тренировок специалисты должны продемонстрировать не только стандартные полетные операции, но и навыки устранения непредвиденных чрезвычайных ситуаций. Система искусственно создает технические неисправности и сбои в бортовых системах, чтобы проверить способность команды работать в условиях стресса.

Сложные сценарии и подготовка дублеров

Группа дублеров также не остается в стороне. Дмитрий Петелин, Константин Борисов и представитель NASA Дениз Бёрнэм отрабатывают на симуляторе транспортного корабля «Союз» все этапы полета — от старта до стыковки со станцией и экстренного возвращения на Землю. По данным иксбт.ком, ошибка на этом этапе может привести к отстранению экипажа от полета.

Во время экзаменов основное внимание уделяется сплоченности команды. В условиях космоса время ограничено, и любой выход оборудования из строя может создать угрозу жизни. Поэтому симуляции максимально приближены к реальности, а каждое движение космонавтов находится под строгим контролем.

Научная программа: роботы и биологические исследования

Будущая экспедиция нацелена не только на обеспечение работы станции, но и на проведение ряда важных научных экспериментов. Перед полетом члены экипажа представили следующие основные проекты:

  • «Газоанализатор-ФС» — система контроля состава атмосферы внутри станции и обеспечения безопасности дыхательной среды;
  • «Теледроид» — работа с антропоморфными (человекоподобными) роботизированными системами, предназначенными для выполнения операций в открытом космосе и в условиях орбиты;
  • «Цитомеханариум» — биомедицинский эксперимент по анализу влияния космических факторов на живые организмы через изучение развития мух дрозофил.
Результаты этих исследований в будущем послужат медицинской и технической базой для дальних космических перелетов, в частности, для миссий на Марс или Луну. Особенно испытания в области робототехники являются важным шагом в автоматизации работ в открытом космосе, опасных для жизни человека.

Успешное завершение экзаменационных тренировок означает получение официального разрешения экипажу на полет в космос. Знания и навыки, полученные на этом этапе, являются единственной гарантией устранения любых сложностей в реальной ситуации на орбите.

КосмосМКСРоскосмосNASAТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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