Возвращение пландофонов: Nubia представила гигантский смартфон Нео 5 Max с экраном 7,5 дюйма

·4·Технологии
Возвращение пландофонов: Nubia представила гигантский смартфон Нео 5 Max с экраном 7,5 дюйма

В то время как спрос на компактные устройства на рынке смартфонов растет, компания Nubia предприняла неожиданный шаг. Новый Nubia Нео 5 Max, представленный на выставке МВК Шангхаи 2026, привлек всеобщее внимание своим рекордно огромным экраном. Ожидается, что это устройство вновь введет в тренд формат «пландофона» (гибрида планшета и телефона), который был популярен в свое время, но затем был забыт. Об этом сообщает Иксбт.ком .

По данным иксбт.ком, смартфон Nubia Нео 5 Max оснащен 7,5-дюймовым дисплеем. Этот размер значительно больше, чем у современных среднестатистических смартфонов, что фактически ставит его в один ряд с маленькими планшетами. Производитель подчеркивает, что данная модель предназначена не только для азиатского рынка, но и для международного, включая страны Европы. Это повышает вероятность появления этого гигантского устройства и на таких технологически развитых рынках, как Узбекистан.

Технические характеристики и возможности

Устройство обладает техническими характеристиками среднего уровня и ориентировано прежде всего на мультимедиа и потребление контента. Смартфон оснащен ИПС-панелью с разрешением 1,5К. Хотя это не флагманский ОЛЭД-экран, высокая четкость обеспечивает достойное качество изображения. Аппаратная часть построена на базе процессора MediaTek Dimensity 7100, который предоставляет достаточную мощность для повседневных задач и игр.

Одной из самых сильных сторон новой модели является аккумулятор. Батарея емкостью 7000 mAh не только покрывает энергопотребление такого огромного экрана, но и позволяет пользователю долгое время обходиться без зарядного устройства. В качестве программного обеспечения выбрана новейшая операционная система Android 16, что гарантирует долгосрочную актуальность устройства.

Специальное решение для геймеров

Nubia Нео 5 Max — это не просто большой телефон, он также предлагает интересные решения для любителей мобильного гейминга. Одной из особенностей смартфона является поддержка специального отсоединяемого игрового контроллера. С помощью этого аксессуара устройство можно превратить в полноценную портативную игровую консоль. Такой подход вновь подтверждает внимание бренда Nubia к геймерской аудитории.

Интересно, что рынок сейчас разделяется на два направления: с одной стороны, гиганты вроде Nubia представляют модели с огромными экранами, с другой — стартапы вроде Enough Phone работают над компактными и удобными смартфонами с диагональю 5,2 дюйма. Это дает пользователям широкий выбор в зависимости от их потребностей. Nubia Нео 5 Max, несомненно, станет идеальным выбором для тех, кто ценит большой экран и высокую автономность.

NubiaNeo 5 MaxСмартфонAndroid 16Технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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