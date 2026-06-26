Под угрозой ли доминирование NVIDIA: почему техгиганты создают собственные чипы

·2·Технологии
Под угрозой ли доминирование NVIDIA: почему техгиганты создают собственные чипы

На рынке искусственного интеллекта и высоких технологий компания NVIDIA долгое время удерживает абсолютное лидерство. Однако последние тенденции показывают, что крупные технологические корпорации устали зависеть от одного поставщика. Теперь такие гиганты, как OpenAI, SpaceX и Google, всерьез занялись разработкой собственных специализированных чипов. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщение сообщает.

В подкасте Equity издания TechCrunch отмечается, что этот шаг означает не полный разрыв отношений с NVIDIA, а диверсификацию рисков. Компании стремятся не только снизить затраты, но и вывести производительность продуктов на новый уровень, обладая аппаратным обеспечением, адаптированным под их конкретные нужды.

Сотрудничество OpenAI и Broadcom

Недавно компания OpenAI под руководством Сэма Альтмана объявила, что в партнерстве с Broadcom работает над специальным чипом под названием Jalapeño. Этот чип предназначен для ускорения процесса вывода (inference) моделей искусственного интеллекта и оптимизации энергопотребления. Данный шаг позволит OpenAI значительно сократить инфраструктурные расходы на такие продукты, как ChatGPT.

Стратегия создания собственных чипов не нова. Например, весь мир увидел, какой эффективности достигла компания Apple, отказавшись от процессоров Intel в пользу собственных чипов серии M. Подобный успех теперь может быть достигнут и в сфере искусственного интеллекта и космических технологий.

Изменения в индустрии и стратегия SpaceX

Компания Илона Маска SpaceX также не остается в стороне от этой гонки. Для космических кораблей и спутников требуется сверхточное и устойчивое аппаратное обеспечение. Проектирование собственных чипов вместо использования готовых решений является гарантией технологической независимости и безопасности для SpaceX.

Эта тенденция является серьезным сигналом для NVIDIA. Хотя компания сейчас предлагает самые мощные графические процессоры (GPU), стремление клиентов к «персонализированным решениям» может изменить баланс на рынке. По мнению экспертов, в будущем узкоспециализированные полупроводники для конкретных задач будут цениться выше, чем чипы общего назначения.

Подводя итог, мир технологий отходит от модели «единого поставщика». Это не только усилит конкуренцию, но и создаст почву для новых инновационных скачков в области искусственного интеллекта и облачных вычислений. Для пользователей в Узбекистане этот процесс также важен, так как повышение эффективности устройств и снижение стоимости услуг напрямую зависят от этих изменений на глобальном рынке чипов.

NVIDIAOpenAISpaceXИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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