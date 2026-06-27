Устойчив к космическому излучению: БАЭ Сйстемс протестировала новый процессор Эндура СоК

Одним из главных препятствий в освоении космоса и развитии спутниковых технологий является сильная радиация в открытом пространстве. Компания БАЭ Сйстемс сделала важный шаг в решении этой проблемы, успешно завершив испытания нового процессора Эндура Сйстем-он-Чип (СоК), предназначенного для космических кораблей и спутников. Эта микросхема способна выдерживать не только естественное космическое излучение, но и экстремально высокие уровни радиации, которые могут возникнуть в ходе длительных миссий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Основной риск для космической электроники заключается в том, что постоянное облучение может привести к ошибкам в работе микросхем, повреждению памяти и даже полному выходу процессоров из строя. Поэтому для межпланетных станций и военных космических аппаратов разрабатываются специальные радиационно-стойкие системы. Новый процессор от БАЭ Сйстемс создан именно для стабильной работы в таких экстремальных условиях.

Технологические особенности и производство

Процессор Эндура СоК разработан на базе собственной технологии РХ45 с использованием 45-нанометрового техпроцесса. По данным иксбт.ком, производство организовано на заводе ГлобалФундриес в штате Нью-Йорк, США. Использование технологии силикон-он-инсулатор (СОИ) при создании микросхемы в несколько раз повышает её радиационную стойкость. Это позволяет полностью производить компоненты, необходимые для космической и оборонной техники, на территории США.

Новый процессор объединяет в себе следующие важные элементы:

Центральное вычислительное ядро и сетевые интерфейсы;

Система безопасной загрузки (секуре бут);

Кэш-память первого и второго уровней;

Программируемые логические блоки ФПГА.

Именно наличие блоков ФПГА позволяет перенастраивать процессор под конкретные задачи миссии. Это способствует увеличению скорости обработки данных и внедрению новых функций без необходимости замены самого чипа.

Новая эра космических миссий

Разработчики отмечают, что технология РХ45 подходит не только для данного СоК, но и для создания других космических вычислительных систем, включая одноплатные компьютеры и специализированную электронику для спутников. БАЭ Сйстемс уверена, что эта разработка станет фундаментом для космических платформ следующего поколения.

Новые процессоры будут применяться как в сверхответственных миссиях класса «А», так и в более бюджетных аппаратах классов «К» и «Д». В настоящее время компания начала принимать заказы на комплекты разработки программного обеспечения для нового процессора. Серийное производство будет осуществляться на заводе БАЭ Сйстемс в Манассасе, штат Вирджиния. Данный завод сертифицирован Министерством обороны США как доверенный производитель микроэлектроники.