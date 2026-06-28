Instagram позволит пользователям лично управлять алгоритмом рекомендаций

·18·Технологии
Instagram позволит пользователям лично управлять алгоритмом рекомендаций

Социальная сеть Instagram работает над тем, чтобы сделать систему фильтрации контента в соответствии с интересами пользователей более прозрачной и управляемой. Согласно недавнему заявлению главы платформы Адама Моссери, скоро в приложении появятся новые способы настройки функции «Ёур Алгоритм» (Ваш алгоритм). Это нововведение позволит пользователям самостоятельно определять, какие темы они хотят видеть в своей ленте чаще, а какие — реже. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Instagram впервые представил эту функцию в прошлом году, но теперь планируется ее интеграция во все основные разделы приложения. Адам Моссери подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы превратить алгоритм из простого пункта в настройках в центральную часть пользовательского опыта. Это усилит человеческий контроль над контентом, предлагаемым искусственным интеллектом.

Новые способы управления алгоритмом

В настоящее время тестируется несколько интерфейсных решений. Например, когда пользователь прокручивает ленту (Фид) вниз, открывается специальное меню, через которое можно редактировать интересы. Аналогичные возможности предусмотрены и в разделе Рилс: свайпая видео вверх, пользователь может выразить свои предпочтения или с помощью специальных кнопок под каждым видео дать команду «показывать похожий контент» или «не показывать».

Ожидается, что этот шаг руководства Instagram станет ответом на давние жалобы пользователей. Многие недовольны тем, что алгоритм показывает слишком много видео от сторонних аккаунтов, на которые они не подписаны. В самых популярных комментариях к посту Моссери люди продолжают настаивать: «мы хотим видеть только посты тех людей, на которых мы подписаны».

По данным иксбт.ком, часть этих функций в настоящее время тестируется среди ограниченного круга пользователей. Некоторые функции могут стать общедоступными в ближайшие месяцы, а другие могут не пройти стадию тестирования и быть полностью отменены. Это часть стратегии Instagram по удержанию пользователей на платформе и предоставлению им только релевантного контента.

Для пользователей Instagram в Узбекистане эта новость также имеет важное значение. Местная аудитория часто жалуется на случайный контент в разделе Рилс, который иногда не соответствует культурным ценностям. С помощью новой функции пользователи смогут фильтровать свою цифровую среду и оставлять только полезные или развлекательные темы.

Подводя итог, можно сказать, что Instagram пытается вернуть доверие к платформе, передавая контроль над алгоритмами самим пользователям. Если эти тесты завершатся успешно, в ближайшем будущем баланс между искусственным интеллектом и волей человека при формировании лент в социальных сетях выйдет на новый уровень.

InstagramАлгоритмСоциальные сетиТехнологииAdam Mosseri
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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