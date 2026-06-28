Harbin Xinguang представила компактную лазерную систему, уничтожающую дроны за несколько секунд

·2·Технологии
Harbin Xinguang представила компактную лазерную систему, уничтожающую дроны за несколько секунд

В мире современных военных технологий борьба с дронами стала одним из приоритетных направлений. Китайская компания Harbin Xinguang Optoelectronics представила революционное решение — портативные лазерные системы серии Lijian, предназначенные для индивидуального использования солдатами. Данное устройство коренным образом отличается от традиционных систем ПВО своей компактностью и высокой эффективностью. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

Самой примечательной особенностью новой лазерной системы является её вес. Устройство весит всего 25 кг, что позволяет одному солдату транспортировать его и оперативно приводить в боевую готовность. По данным ixbt.com, система способна обнаруживать и уничтожать цели, летающие на малой высоте, на расстоянии до 500 метров. Такие показатели крайне полезны в городских условиях или при защите стратегических объектов.

Показатели скорости и эффективности

Система Lijian тратит удивительно мало времени на захват цели и её полное выведение из строя. Для уничтожения основных блоков питания и управления приближающегося дрона достаточно всего 4 секунд. Кроме того, время охлаждения системы составляет менее 5 секунд. Это означает, что теоретически одно устройство может нейтрализовать до 10 различных низколетящих целей в течение одной минуты.

Если несколько таких систем объединить в единую сеть, их эффективность растет в геометрической прогрессии. Разработчики отмечают, что продукт уже прошел полномасштабные испытания и в настоящее время развернут на некоторых военных аэродромах для выполнения задач ПВО на малых высотах. Это свидетельствует о том, что технология является не просто концептом, а готовой боевой единицей.

Искусственный интеллект и автоматизированное управление

Еще одной особенностью системы является её интеллектуальный потенциал. С помощью встроенного модуля AI устройство может самостоятельно обнаруживать цели. Также оно способно работать в связке с сигналами внешних радиолокационных станций, автоматически отслеживая и захватывая все дроны, вошедшие в зону обстрела.

Таким образом, Lijian — это не просто обычное лазерное оружие, а терминальный узел, который может быть подключен к глобальной системе ПВО. После того как радар обнаруживает цель, весь процесс — от идентификации до наведения — осуществляется автономно. От оператора требуется лишь подтверждение последнего этапа, то есть открытия огня.

С экономической точки зрения эта технология также весьма привлекательна. Стоимость одного комплекта установлена на уровне примерно 2 миллионов юаней (около 300 тысяч долларов). На первый взгляд это может показаться дорогим, однако эксплуатационные расходы значительно ниже, чем у традиционных ракетных или зенитных систем. Использование лазера вместо дорогостоящих ракет для уничтожения дешевых целей, таких как дроны, позволяет существенно сэкономить военный бюджет.

ЛазерДронТехнологииКитайВоенное дело
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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