Проблема NVIDIA GeForce RTX 5090: 16-контактный коннектор снова вывел видеокарту из строя

·37·Технологии
Проблема NVIDIA GeForce RTX 5090: 16-контактный коннектор снова вывел видеокарту из строя

Продолжают множиться тревожные сообщения, связанные с новейшим и самым мощным флагманом NVIDIA — видеокартами GeForce RTX 5090. В Вьетнаме зафиксировано очередное серьезное повреждение этого графического процессора. В этот раз инцидент не ограничился простым оплавлением проводов, а привел к полной неработоспособности устройства. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, мастерская по ремонту видеокарт под названием куйле.гпуфикс опубликовала в социальной сети TikTok фотографии катастрофического случая. По словам специалистов, им одновременно принесли две модели GeForce RTX 5090. Если первую карту удалось успешно восстановить, то вторая оказалась абсолютно непригодной к эксплуатации.

На опубликованных фотографиях видно, что 16-контактный разъем питания практически полностью сгорел. Из-за экстремально высокой температуры расплавился не только коннектор, но и текстолит видеокарты, ее внутренние слои, графический процессор (GPU) и чипы памяти. Мастерская заявила, что после повреждений такого уровня восстановить устройство невозможно.

Новое проявление старой проблемы

На данный момент точная причина перегрева неизвестна. Специалисты не предоставили информацию о том, какой блок питания, кабель или переходник использовал пользователь, а также в какой конфигурации работала система. Однако такая ситуация не нова для пользователей NVIDIA.

Напомним, что проблемы с 16-контактными разъемами питания впервые вызвали широкий резонанс после выхода модели GeForce RTX 4090. Тогда многие пользователи жаловались на оплавление коннекторов и выгорание дорогостоящих видеокарт.

Для устранения данной проблемы производители представили обновленный стандарт 12В-2кс6 и блоки питания АТКс 3.1. Эти обновления должны были повысить надежность соединения и снизить риск перегрева. Тем не менее, тот факт, что в реальности подобные случаи повторяются и на картах нового поколения GeForce RTX 5090, вызывает бурные дискуссии в мире техники.

Учитывая высокий спрос на высокопроизводительные видеокарты и на рынке Узбекистана, эти новости служат важным предупреждением для местных геймеров и профессиональных дизайнеров. При покупке таких дорогостоящих устройств использование качественных блоков питания и проверка плотности подключения кабелей становятся жизненной необходимостью.

NVIDIAGeForce RTX 5090ВидеокартаТехнологииЖелезо
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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