Канада предлагает рынку энергетики США ядерные реакторы на необогащенном уране

Канадская компания АткинсРеалис начала официальный процесс лицензирования для вывода своей уникальной технологии реакторов КАНДУ на рынок США. Уведомление, поданное в Комиссию по ядерному регулированию США (НРК), стало первым официальным шагом на пути интеграции этой технологии в энергетическую систему Америки. Данная инициатива имеет важное значение для обеспечения энергетической независимости США и создания огромных мощностей, необходимых для инфраструктуры искусственного интеллекта. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Специалисты АткинсРеалис планируют представить на американском рынке реактор Энханкед КАНДУ 6 мощностью более 700 МВ. По мнению разработчиков, эта технология может стать одним из наиболее эффективных решений для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию со стороны дата-центров, систем AI и высокотехнологичных производственных предприятий.

Технологическое преимущество: необогащенный уран и непрерывная работа

Основным отличием и преимуществом технологии КАНДУ является использование природного урана вместо обогащенного в качестве топлива. По данным иксбт.ком, это стратегически важно для США, так как цепочка поставок ядерного топлива в стране в значительной степени зависит от иностранных поставщиков. Использование природного урана позволит существенно снизить эту зависимость.

Еще одним важным техническим достижением является возможность перегрузки топлива без остановки реактора. В то время как большинство традиционных реакторов должны быть выключены на определенный срок для замены топлива, технология КАНДУ позволяет максимально поддерживать коэффициент использования установленной мощности. Это крайне полезно для крупных технологических кластеров, нуждающихся в стабильном потоке энергии.

Международный опыт и барьеры на рынке США

Представители АткинсРеалис подчеркивают, что эта технология уже прошла проверку в мировом масштабе. На сегодняшний день в таких странах, как Канада , Южная Корея, Китай и Аргентина, успешно работают в общей сложности 34 энергоблока типа КАНДУ. Однако ожидается, что выход на рынок США будет непростым, так как американская система лицензирования в основном адаптирована под легководные реакторы (ЛВР).

Согласно новой стратегии правительства Канады, к 2040 году планируется экспорт технологии КАНДУ как минимум на четыре новых зарубежных рынка. Сотрудничество с США может стать крупнейшим и самым престижным проектом в этом направлении. Пока речь идет лишь о предварительных соглашениях, и окончательные разрешения на строительство и эксплуатацию от НРК еще не получены.

Для таких стран, как Узбекистан, стремящихся развивать атомную энергетику, подобные альтернативные технологии также могут вызвать интерес. Возможность использования необогащенного урана считается перспективным направлением с точки зрения упрощения топливного цикла и меньшего столкновения с международными ограничениями.