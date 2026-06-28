SpaceX на пути к историческому рекорду: на мысе Канаверал возводится гигантская башня Mechazilla

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, вышла на новый этап строительства очередного масштабного инфраструктурного объекта для Starship — самой крупной ракетной системы в истории человечества. На стартовой площадке LC-37 на мысе Канаверал во Флориде были успешно установлены первые три секции гигантской башни под названием Mechazilla. Этот проект имеет стратегическое значение не только из-за своей технической сложности, но и благодаря способности радикально изменить темпы освоения космоса. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в своем материале.

Новые подробности и фотографии процесса строительства были опубликованы известным наблюдателем Джулией Бержерон. По её данным, SpaceX демонстрирует значительно более высокие темпы, чем её главный конкурент — компания Blue Origin. Например, работы на площадках Vertical Refurbishment Facility и LC-36 компании Джеффа Безоса продвигаются гораздо медленнее, и их полный ввод в эксплуатацию ожидается только к 2026 году.

Запуск самого мощного крана в мире

Для сборки этого колоссального сооружения был задействован самый мощный гусеничный кран в мире — немецкая техника Liebherr LR 13000. По сообщению ixbt.com, данный кран обладает грузоподъемностью до 3000 тонн и является единственным техническим средством, способным с высокой точностью устанавливать тяжелые металлические конструкции башни Mechazilla. Высота и прочность башни рассчитаны не только на запуск ракеты Starship, но и на выполнение функции «перехвата» ускорителя в воздухе при его возвращении.

Площадка SLC-37, где ведутся строительные работы, имеет богатую историю. В свое время здесь запускались ракеты Saturn IB в рамках знаменитой программы Apollo от NASA, а позже — ракеты-носители Delta IV. Теперь это историческое место полностью реконструируется под нужды современной космонавтики и превращается в две стартовые площадки для Starship.

76 полетов в год: планы и цели

Согласно планам SpaceX, после выхода нового комплекса на мысе Канаверал на полную мощность, он позволит осуществлять до 76 полетов в год. Этот показатель станет революционным результатом в сфере доставки грузов и пассажиров в космос. Данный проект служит не только коммерческим целям, но и поддерживает национальную безопасность США, а также программу Artemis от NASA по освоению Луны.

На данный момент SpaceX получила все необходимые разрешения и ускорила темпы строительства. Система Starship рассматривается как основной инструмент для полетов на Марс и превращения человечества в мультипланетарный вид. Строительство башни Mechazilla является одной из важнейших составляющих этой амбициозной цели.

Этот процесс интересен и любителям космоса в Узбекистане, так как дешевые и многоразовые системы, такие как Starship, в будущем напрямую повлияют на снижение стоимости спутников и расширение покрытия глобального интернета (Starlink). Технологическая гонка продолжается, и SpaceX пока уверенно удерживает лидерство.