В Китае сформировался огромный теневой рынок доступа к ИИ Claude

В то время как американская компания Anthropic пытается строго ограничить доступ пользователей из Китая к своему ИИ-боту Claude, в этой стране возникла масштабная теневая экосистема для обхода запретов. Согласно расследованию издания Виред, продажа готовых аккаунтов, использование подставных личностей и специализированные сервисы-посредники стали неотъемлемой частью китайского технологического рынка. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Компания Anthropic, основанная бывшими сотрудниками OpenAI, известна своим крайне серьезным подходом к политике безопасности. Компания закрыла официальный доступ для китайских пользователей, и ограничения не ограничиваются только геоблокировкой или проверкой ИП-адресов. Они активно блокируют подозрительные профили, использующие VPN и прокси, а недавно начали требовать подтверждение личности через сервис Персона с помощью государственных документов.

Способы обхода запретов и «транзитные станции»

Однако китайские пользователи нашли эффективные способы обхода этих барьеров. Самая простая схема предполагает использование иностранных телефонных номеров и платежных карт, а более сложные методы включают покупку уже верифицированных аккаунтов на Таобао, Ксианю и в каналах Telegram. Специалисты по киберпреступности отмечают стабильный рост спроса на подписки Claude Pro и Claude Max на черном рынке.

Особую популярность приобрели сервисы, называемые «транзитными станциями» (релай статионс). Эти платформы базируются в странах, где Claude официально работает, закупают корпоративный доступ к API Anthropic и затем перепродают его пользователям внутри Китая. Для клиента это выглядит как обычный чат-интерфейс: запрос отправляется на локальный сайт, оттуда через промежуточный сервер попадает в систему Claude и возвращается обратно.

Среди разработчиков и сотрудников технологических компаний модель Claude ценится выше, чем локальные аналоги, такие как DeepSeek или З.ai. По словам исследователя Оксфордского университета Зилана Цяня, китайские специалисты отмечают, что национальные языковые модели отстают от американских разработок от 6 до 9 месяцев, особенно в вопросах программирования. Поэтому для сложных ИТ-проектов Claude Коде и подобные инструменты стали жизненной необходимостью.

Геополитическая конкуренция и вопросы безопасности

На фоне технологической холодной войны между США и Китаем глава Anthropic Дарио Амодеи назвал доступ китайских компаний к передовым моделям угрозой национальной безопасности. По его мнению, китайские компании могут использовать ответы Claude для обучения собственных моделей (метод дистилляции). Недавно Anthropic даже открыто обвинила китайского гиганта Алибаба в подобной практике.

Интересно, что вводимые ограничения лишь стимулируют появление новых обходных путей. После введения требования подтверждения личности по документам на рынке расцвела торговля верифицированными «цифровыми личностями». Эта ситуация искажает и глобальную статистику. Например, Сингапур с населением 6 миллионов человек входит в число мировых лидеров по использованию Claude, и эксперты полагают, что большая часть этого трафика на самом деле идет из Китая.