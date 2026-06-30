В Китае сформировался огромный теневой рынок доступа к ИИ Claude

·25·Технологии
В Китае сформировался огромный теневой рынок доступа к ИИ Claude

В то время как американская компания Anthropic пытается строго ограничить доступ пользователей из Китая к своему ИИ-боту Claude, в этой стране возникла масштабная теневая экосистема для обхода запретов. Согласно расследованию издания Виред, продажа готовых аккаунтов, использование подставных личностей и специализированные сервисы-посредники стали неотъемлемой частью китайского технологического рынка. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Компания Anthropic, основанная бывшими сотрудниками OpenAI, известна своим крайне серьезным подходом к политике безопасности. Компания закрыла официальный доступ для китайских пользователей, и ограничения не ограничиваются только геоблокировкой или проверкой ИП-адресов. Они активно блокируют подозрительные профили, использующие VPN и прокси, а недавно начали требовать подтверждение личности через сервис Персона с помощью государственных документов.

Способы обхода запретов и «транзитные станции»

Однако китайские пользователи нашли эффективные способы обхода этих барьеров. Самая простая схема предполагает использование иностранных телефонных номеров и платежных карт, а более сложные методы включают покупку уже верифицированных аккаунтов на Таобао, Ксианю и в каналах Telegram. Специалисты по киберпреступности отмечают стабильный рост спроса на подписки Claude Pro и Claude Max на черном рынке.

Особую популярность приобрели сервисы, называемые «транзитными станциями» (релай статионс). Эти платформы базируются в странах, где Claude официально работает, закупают корпоративный доступ к API Anthropic и затем перепродают его пользователям внутри Китая. Для клиента это выглядит как обычный чат-интерфейс: запрос отправляется на локальный сайт, оттуда через промежуточный сервер попадает в систему Claude и возвращается обратно.

Среди разработчиков и сотрудников технологических компаний модель Claude ценится выше, чем локальные аналоги, такие как DeepSeek или З.ai. По словам исследователя Оксфордского университета Зилана Цяня, китайские специалисты отмечают, что национальные языковые модели отстают от американских разработок от 6 до 9 месяцев, особенно в вопросах программирования. Поэтому для сложных ИТ-проектов Claude Коде и подобные инструменты стали жизненной необходимостью.

Геополитическая конкуренция и вопросы безопасности

На фоне технологической холодной войны между США и Китаем глава Anthropic Дарио Амодеи назвал доступ китайских компаний к передовым моделям угрозой национальной безопасности. По его мнению, китайские компании могут использовать ответы Claude для обучения собственных моделей (метод дистилляции). Недавно Anthropic даже открыто обвинила китайского гиганта Алибаба в подобной практике.

Интересно, что вводимые ограничения лишь стимулируют появление новых обходных путей. После введения требования подтверждения личности по документам на рынке расцвела торговля верифицированными «цифровыми личностями». Эта ситуация искажает и глобальную статистику. Например, Сингапур с населением 6 миллионов человек входит в число мировых лидеров по использованию Claude, и эксперты полагают, что большая часть этого трафика на самом деле идет из Китая.

AnthropicClaudeКитайИскусственный ИнтеллектТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Пользователи Google Gemini теперь могут бесплатно создавать персонализированные изображенияПользователи Google Gemini теперь могут бесплатно создавать персонализированные изображенияСегодня, 01:24Новая эра на рынке электронных книг: Kobo и СторйГраф против доминирования AmazonНовая эра на рынке электронных книг: Kobo и СторйГраф против доминирования AmazonСегодня, 00:29Сотрудничество Ваймо и Uber завершено: в Фениксе прекращен сервис роботаксиСотрудничество Ваймо и Uber завершено: в Фениксе прекращен сервис роботаксиВчера, 23:59Samsung Galaxy Ватч Ultra 2: рекордная яркость и мощный аккумуляторSamsung Galaxy Ватч Ultra 2: рекордная яркость и мощный аккумуляторВчера, 23:29Южная Корея инвестирует 550 миллиардов долларов против угрозы РАМагеддонЮжная Корея инвестирует 550 миллиардов долларов против угрозы РАМагеддонВчера, 23:25Правительство Калифорнии заключило сделку с Anthropic: Claude теперь в полценыПравительство Калифорнии заключило сделку с Anthropic: Claude теперь в полценыВчера, 23:22
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео