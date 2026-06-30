Платформа Риверсиде превращает подкасты в рассылки с помощью ИИ

·22·Технологии
Платформа Риверсиде превращает подкасты в рассылки с помощью ИИ

Риверсиде, одна из ведущих мировых платформ для записи подкастов и видео, представила своим пользователям новую возможность — функцию публикации невслеттер (электронных рассылок). Теперь создатели контента смогут переводить свои аудио- и видеоматериалы в текстовый формат, чтобы установить более тесную связь с аудиторией. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Компания Риверсиде не стремится напрямую конкурировать с такими гигантами, как Маилчимп, Субстак или Бихиив. Вместо этого платформа предлагает эффективно использовать уже имеющийся у клиентов контент. Новый инструмент на базе ИИ анализирует записанный подкаст, выделяет основные идеи и важные цитаты, а затем формирует готовый черновик рассылки.

По словам основателя и генерального директора Надава Кейсона в интервью TechCrunch, многим гораздо проще говорить, чем писать текст с нуля. «Субстак и Бихиив предоставляют вам пустую страницу. Наши же пользователи уже провели содержательные беседы на платформе Риверсиде. Мы помогаем им превратить этот разговор в качественный текстовый контент без лишних усилий», — говорит он.

Технические обновления и возможности ИИ

Помимо функции Невслеттер, Риверсиде значительно обновляет свою студию записи. Теперь платформа поддерживает многокамерные (мулти-камера) настройки и упростила процесс подключения удаленных гостей к беседе. Это позволяет создавать видео профессионального студийного качества, не выходя из дома.

Также на платформу были добавлены следующие новые функции ИИ:

  • подготовка первого чернового монтажа (фирст кут) видео сразу после завершения записи;
  • создание привлекательных «хуков» и коротких постов для социальных сетей;
  • специальные АИ-фильтры, улучшающие освещение, глубину резкости и четкость изображения в видео.

Эта новость имеет большое значение и для узбекистанских создателей контента и маркетологов. В то время как Телеграм-каналы и емаил-рассылки становятся все более популярными, преобразование подкастов в текст и их распространение на различных платформах поможет значительно увеличить охват аудитории.

Компания Риверсиде, привлекшая к настоящему моменту более 60 миллионов долларов инвестиций, расширяет свою экосистему контента. Стоит отметить, что конкуренция в отрасли растет: например, Субстак недавно запустил свою студию записи, а платформа Бихиив открыла раздел для подкастов. Риверсиде же действует в обратном направлении, фокусируясь на создании текста из видеоконтента.

RiversideПодкастыИскусственный ИнтеллектТехнологииNewsletter
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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