Платформа Риверсиде превращает подкасты в рассылки с помощью ИИ
Риверсиде, одна из ведущих мировых платформ для записи подкастов и видео, представила своим пользователям новую возможность — функцию публикации невслеттер (электронных рассылок). Теперь создатели контента смогут переводить свои аудио- и видеоматериалы в текстовый формат, чтобы установить более тесную связь с аудиторией. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.
Компания Риверсиде не стремится напрямую конкурировать с такими гигантами, как Маилчимп, Субстак или Бихиив. Вместо этого платформа предлагает эффективно использовать уже имеющийся у клиентов контент. Новый инструмент на базе ИИ анализирует записанный подкаст, выделяет основные идеи и важные цитаты, а затем формирует готовый черновик рассылки.
По словам основателя и генерального директора Надава Кейсона в интервью TechCrunch, многим гораздо проще говорить, чем писать текст с нуля. «Субстак и Бихиив предоставляют вам пустую страницу. Наши же пользователи уже провели содержательные беседы на платформе Риверсиде. Мы помогаем им превратить этот разговор в качественный текстовый контент без лишних усилий», — говорит он.
Технические обновления и возможности ИИПомимо функции Невслеттер, Риверсиде значительно обновляет свою студию записи. Теперь платформа поддерживает многокамерные (мулти-камера) настройки и упростила процесс подключения удаленных гостей к беседе. Это позволяет создавать видео профессионального студийного качества, не выходя из дома.
Также на платформу были добавлены следующие новые функции ИИ:
- подготовка первого чернового монтажа (фирст кут) видео сразу после завершения записи;
- создание привлекательных «хуков» и коротких постов для социальных сетей;
- специальные АИ-фильтры, улучшающие освещение, глубину резкости и четкость изображения в видео.
Эта новость имеет большое значение и для узбекистанских создателей контента и маркетологов. В то время как Телеграм-каналы и емаил-рассылки становятся все более популярными, преобразование подкастов в текст и их распространение на различных платформах поможет значительно увеличить охват аудитории.
Компания Риверсиде, привлекшая к настоящему моменту более 60 миллионов долларов инвестиций, расширяет свою экосистему контента. Стоит отметить, что конкуренция в отрасли растет: например, Субстак недавно запустил свою студию записи, а платформа Бихиив открыла раздел для подкастов. Риверсиде же действует в обратном направлении, фокусируясь на создании текста из видеоконтента.
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