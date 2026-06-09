Какая погода ожидается в Узбекистане на этой неделе?

В текущей неделе температура воздуха в Узбекистане составит в основном 32–37 градусов, а в южных регионах может подняться до 39 градусов. Прогноз составлен на основе данных «Узгидромета».

10–12 июня на большей части территории республики сохранится преимущественно ясная и малооблачная погода. Осадков не ожидается, лишь в отдельных районах областей Ферганской долины возможны кратковременные дожди и грозы.

Скорость ветра составит 7–12 м/с, местами он может усиливаться до 13–18 м/с и сопровождаться пыльными бурями.

В предгорных и горных районах до 12 июня в отдельных местах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Также отмечается вероятность возникновения таких опасных явлений, как селевые потоки и паводки.

В городе Ташкенте днем осадков не ожидается. Температура составит около 35–37 градусов. 10–12 июня осадков не прогнозируется, ночью температура ожидается в пределах 21–23 градусов, днем — 33–35 градусов.

По мнению специалистов, в летний сезон в стране возможны очень жаркие дни с температурами, близкими к экстремальным значениям. В отдельные периоды температура воздуха может подняться до 42–44 градусов, а в северных, южных и пустынных регионах — до 45–47 градусов.