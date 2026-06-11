Установлен порядок регистрации договоров аренды недвижимости

·17·Узбекистан
Установлен порядок регистрации договоров аренды недвижимости

Аренда жилых или коммерческих помещений — один из самых распространенных процессов в нашей повседневной жизни. Однако до сих пор между собственниками и арендаторами возникало множество недопониманий и спорных ситуаций по поводу того, кто несет ответственность за оформление и государственную регистрацию долгосрочных договоров аренды. Теперь таким спорам положен конец. В Узбекистане окончательно устраняются правовые пробелы в вопросе государственной регистрации договоров аренды недвижимости на срок более одного года. Новый законопроект четко и прозрачно распределяет обязательства и ответственность обеих сторон.

Ознакомьтесь с основными и важными изменениями, которые внедряются в рамках этой реформы:

  • Определено ответственное лицо: Обязанность по официальной регистрации права аренды в государственных органах теперь официально и законодательно возлагается исключительно на владельца помещения (собственника) или его законного доверенного представителя.

  • Пункт о добровольном соглашении: Арендодатель и арендатор по взаимному согласию могут включить в договор отдельный специальный пункт о возложении ответственности за регистрацию документа на арендатора. Это создает дополнительные удобства для сторон.

  • Автоматическая ответственность и штрафы: Если в официальном договоре не указан вышеуказанный отдельный пункт, то за несвоевременную регистрацию документа и все вытекающие из этого правовые штрафы несет ответственность только владелец дома или помещения.

Эти системные обновления служат надежной государственной защите прав всех участников рынка недвижимости. Самое главное, они предотвращают необоснованные взаимные обвинения сторон при возникновении споров в будущем, а также значительно упрощают порядок обеспечения и контроля верховенства закона в нашей стране. Теперь аренда недвижимости станет намного безопаснее и упорядоченнее.

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Узбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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