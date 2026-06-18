Компания Снап представила новые АР-очки: цена и падение акций

·55·Технологии
Компания Снап представила новые АР-очки: цена и падение акций

Компания Снап официально продемонстрировала новое поколение АР-очков (дополненной реальности) — модель Спектаклес, которая разрабатывалась более десяти лет. Однако технологическая новинка была встречена инвесторами не так тепло, как ожидалось. После презентации стоимость акций компании значительно снизилась, что свидетельствует о сомнениях рынка в коммерческом успехе нового продукта. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает портал.

По данным иксбт.ком, после демонстрации нового устройства акции Снап подешевели более чем на 5%. Если во вторник цена одной акции составляла 5,86 доллара, то к утру среды этот показатель упал до 4,83 доллара. Стоит отметить, что общее финансовое состояние компании за год также нестабильно — за последние 12 месяцев стоимость акций в сумме упала на 30%.

Вопрос цены и целевая аудитория

Основным опасением экспертов и инвесторов является чрезмерная дороговизна очков Спектаклес. Компания установила цену на этот гаджет почти в 2200 долларов. Эта стоимость слишком высока для подростков и молодежи, которые являются основной аудиторией платформы Снап. По мнению наблюдателей, такая стратегия ценообразования может помешать массовому распространению продукта и росту доходов компании.

Генеральный директор Снап Эван Шпигель в интервью телеканалу КНБК выступил в защиту цены продукта. По его словам, Спектаклес — это не просто очки, а полноценный компьютер. «На это устройство нужно смотреть как на компьютер, поэтому его цена установлена на уровне высокопроизводительных ноутбуков или ПК», — пояснил Шпигель.

Конкуренция и позиционирование на рынке

Сравнивая свой продукт с другими устройствами на рынке, Эван Шпигель подчеркнул, что Спектаклес занимают уникальную нишу. По его мнению, новые очки мощнее умных очков Рай-Бан от Meta, но более компактны и удобны, чем гарнитура Apple Vision Pro. Устройство Meta дешевле, но обладает низкой вычислительной мощностью, а продукт Apple очень мощный, но тяжелый и дорогой.

Глава Снап подчеркнул, что новая модель Спектаклес одновременно удобна в ношении и достаточно мощна для иммерсивных вычислительных технологий. Несмотря на это, рыночные аналитики прогнозируют, что гаджету за 2200 долларов будет сложно найти свое место на рынке массового потребления. Пока инвесторы ждут, как этот инновационный шаг Снап отразится на финансовых результатах.

SnapSpectaclesТехнологииАкцииEvan Spiegel
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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