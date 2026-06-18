Панические продажи на рынке Bitcoin снижаются: инвесторы стали более терпеливыми

·15·Экономика
Панические продажи на рынке Bitcoin снижаются: инвесторы стали более терпеливыми

На фоне волатильности курса Bitcoin (BTC) на глобальном криптовалютном рынке меняется поведение инвесторов. Согласно последним данным аналитической платформы Глассноде, текущие панические продажи (капитуляция) оказались в два раза слабее по сравнению со спадом в феврале. Это свидетельствует о снижении тенденции владельцев цифровых активов фиксировать убытки и распродавать активы. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает сообщает.

Обращаясь к цифрам, можно отметить, что в период спада в июне объем реализованных убытков составил 1,4 млрд долларов. Для сравнения, во время февральской коррекции этот показатель достигал 2,6 млрд долларов. Эксперты Глассноде подчеркивают, что, хотя цена Bitcoin колеблется на аналогичных уровнях, на этот раз инвесторы не спешат продавать свои активы по низким ценам.

Ликвидность и стабильность рынка

В настоящее время соотношение реализованной прибыли и убытков Bitcoin остается в зоне капитуляции. Это означает, что на рынке все еще больше тех, кто выходит с убытком, чем тех, кто фиксирует прибыль. 30-дневный сглаженный коэффициент находится на уровне около 0,28, что является одним из самых низких показателей в текущем году. Однако снижение общего объема убытков указывает на рост внутренней устойчивости рынка.

Книга ордеров (ордербук) на спотовом рынке биржи Binance также демонстрирует положительные изменения. Спрос на покупку (бидс) значительно преобладает над предложениями о продаже. Такой баланс ликвидности говорит о том, что при падении цены появляются активные покупатели, готовые поглощать предложение. Это самый высокий показатель спроса, наблюдаемый с декабря 2025 года.

Потоки капитала и рынок деривативов

По данным Глассноде, реализованная капитализация (Реализед Кап) Bitcoin в настоящее время составляет 1,07 трлн долларов. Хотя за последние 90 дней этот показатель снизился на 1,45%, за последнюю неделю отток капитала практически прекратился. Это может сигнализировать о завершении этапа выхода инвесторов с рынка.

В то же время на рынке деривативов сократилось количество агрессивных позиций. Показатель открытого интереса (Опен Интерест) на платформе Binance резко снизился, зафиксировав чистое изменение почти на 878 млн долларов за сутки. Это способствует снижению спекулятивного давления и делает рынок более здоровым.

В целом аналитики отмечают, что вторая волна паники на рынке Bitcoin проходит значительно слабее первой. Психологическая устойчивость инвесторов и ликвидность покупок на крупных биржах служат основными факторами, защищающими от резкого обвала цены.

BitcoinКриптовалютаGlassnodeBinanceЭкономика
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Laylo
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