Завтра в государственных организациях рабочий день начнется в 10:00

Президент Шавкат Мирзиёев определил начало рабочего времени во всех государственных организациях 18 июня с 10:00. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Шерзод Асадов.

В связи с этим рабочее время для сотрудников 9 государственных банков также может начаться на час позже обычного. Это касается только государственных организаций; граждане, работающие в частном секторе, выходят на работу по обычному графику.

Для справки: сборная Узбекистана по футболу 18 июня в 07:00 по ташкентскому времени проведет свой первый матч на чемпионате мира.