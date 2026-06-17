Завтра в государственных организациях рабочий день начнется в 10:00

·127·Узбекистан
Завтра в государственных организациях рабочий день начнется в 10:00

Президент Шавкат Мирзиёев определил начало рабочего времени во всех государственных организациях 18 июня с 10:00. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Шерзод Асадов.

В связи с этим рабочее время для сотрудников 9 государственных банков также может начаться на час позже обычного. Это касается только государственных организаций; граждане, работающие в частном секторе, выходят на работу по обычному графику.

Для справки: сборная Узбекистана по футболу 18 июня в 07:00 по ташкентскому времени проведет свой первый матч на чемпионате мира.

Шавкат МирзиёевШерзод АсадовУзбекистанТашкент
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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