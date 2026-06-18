«Манчестер Сити» укрепляет полузащиту: началась борьба за Сандро Тонали

Чемпион Англии «Манчестер Сити» планирует радикально обновить состав в следующее летнее трансферное окно. «Горожане», готовящиеся к эпохе после ухода Пепа Гвардиолы, определили своей главной целью звезду «Ньюкасл Юнайтед» Сандро Тонали. Ожидается, что в борьбе за этот трансфер серьезным конкурентом манчестерскому клубу станет «Тоттенхэм». Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Согласно информации Goal.com, руководство «Манчестер Сити» видит в 26-летнем итальянском футболисте будущий стержень команды. Хотя «Тоттенхэм» уже провел продуктивные переговоры с представителями игрока, владельцы «Этихада» готовы выйти на рынок с гораздо более серьезным финансовым предложением. Говорится, что сумма трансфера, запрашиваемая за Тонали, составит не менее 80 миллионов фунтов стерлингов.

Масштабные реформы в полузащите

«Манчестер Сити» не намерен ограничиваться только Сандро Тонали. Клуб также продолжает активные переговоры по игроку «Ноттингем Форест» Эллиоту Андерсону. Если оба трансфера состоятся, клуб может потратить более 200 миллионов фунтов стерлингов на усиление линии полузащиты. Такая агрессивная трансферная политика вызвана неопределенностью вокруг ряда ведущих футболистов команды.

В частности, после того как Бернардо Силва перешел в «Реал Мадрид» в качестве свободного агента, в центре поля образовался значительный пробел. Кроме того, под вопросом остается будущее других полузащитников команды — Нико Гонсалеса и Тиджани Рейндерса. Поэтому трансферы Тонали и Андерсона стали для клуба не просто желанием, а стратегической необходимостью.

Опасения относительно Родри

Вопрос, который больше всего беспокоит руководство клуба, — это ситуация с Родри. Действующий обладатель «Золотого мяча» в настоящее время выступает в составе сборной Испании на чемпионате мира и заявил, что сообщит окончательное решение о своем будущем после турнира. Хотя «Манчестер Сити» предложил ему новый контракт, гарантий того, что испанская звезда останется в клубе, нет.

Если Родри откажется продлевать контракт, «Манчестер Сити» может быть вынужден продать его этим летом. Это еще больше повышает значимость трансфера Сандро Тонали. Предполагается, что итальянский футболист благодаря своему стилю игры и видению поля идеально впишется в систему преемника Гвардиолы — Энцо Марески.

Напомним, что ранее Сандро Тонали также находился в контакте с «Арсеналом», однако сейчас основная гонка разворачивается между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом». Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби очень хочет видеть соотечественника в своей команде, но финансовая мощь манчестерского клуба может сыграть решающую роль в этой борьбе.