Рубен Аморим хочет привести звезд «Спортинга» в «Милан»

·36·Спорт
Рубен Аморим хочет привести звезд «Спортинга» в «Милан»

Новый главный тренер итальянского клуба «Милан» Рубен Аморим озвучил свои первые серьезные планы по усилению состава команды. Португальский специалист намерен привести на «Сан-Сиро» двух ведущих футболистов, которые блистали в его бывшей команде «Спортинг». Ожидается, что эти трансферы повлияют не только на «Милан», но и на планы гигантов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Goal.com .

По информации издания Sky Sport Италиа, основными целями Аморима являются полузащитник Мортен Юльманд и атакующий вингер Франсишку Тринкау. Тренер хочет продолжить сотрудничество в Милане с этими игроками, которые показывали высокий уровень игры под его руководством в Лиссабоне. Этот шаг полностью поддерживается руководством «Милана».

Конкуренция с манчестерскими клубами

В борьбе за Мортена Юльманда «Милан» столкнется с серьезными соперниками. 26-летний опорный полузащитник из Дании давно находится под наблюдением скаутов «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Чемпионы Англии считали его идеальным кандидатом для омоложения состава, однако личное вмешательство Аморима в этот трансфер может изменить ситуацию.

Хотя руководство «Спортинга» изначально требовало отступные в размере 80 миллионов евро за Юльманда, по последним данным, португальцы готовы к переговорам. В настоящее время стоимость футболиста оценивается примерно в 40–50 миллионов евро. Это создает более благоприятные финансовые условия для «Милана» и повышает вероятность трансфера.

Вторая цель — Франсишку Тринкау — понравился Амориму своей способностью играть на любой позиции в линии атаки. Тренер считает его важным звеном в построении современного, динамичного и агрессивного футбола. Именно такой стиль игры стремится внедрить руководство «Милана».

Доверие владельцев клуба

Владелец «Милана» Джерри Кардинале связал назначение Рубена Аморима с долгосрочной стратегией клуба. По его словам, португальский специалист является одним из самых инновационных и амбициозных представителей нового поколения европейских тренеров. Кардинале пообещал предоставить тренеру все необходимые ресурсы.

Если эти трансферы состоятся, ожидается, что в следующем сезоне «Милан» вернется в число фаворитов не только в Серии А, но и в Лиге чемпионов. Издание Goal.com отмечает, что активность Аморима на трансферном рынке свидетельствует о начале новой эры для «Милана».

МиланРубен АморимСпортингТрансферФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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