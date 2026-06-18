Когда закончится жизнь на Земле: ученые пересчитали сроки гибели биосферы

Прогнозы о будущем жизни на Земле давно интересуют научный мир. Согласно результатам недавно проведенного масштабного исследования, биосфера нашей планеты может сохраниться дольше, чем предполагалось ранее. Анализы, основанные на современных климатических моделях, показывают, что мир наземных растений может существовать еще от 1,35 до 1,87 миллиарда лет. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

Для того чтобы прийти к этому выводу, ученые использовали сложную трехмерную климатическую модель, учитывающую взаимодействие атмосферы, океана и поверхности Земли. В центре исследования лежит противоречие между эволюцией Солнца и геологическим углеродным циклом Земли. Со временем Солнце становится ярче и горячее, что в конечном итоге создает угрозу для жизни на нашей планете.

Два экстремальных сценария

Исследователи рассмотрели два основных сценария будущего Земли. В первом сценарии увеличение солнечного излучения компенсируется снижением количества углекислого газа (КО2) за счет эрозии силикатных пород — своеобразного «термостата» Земли. Хотя этот процесс охлаждает планету, он приводит к резкому сокращению газа, жизненно необходимого для растений.

Во втором сценарии предполагается, что уровень углекислого газа останется на нынешнем уровне (около 400 ппм), однако температура будет непрерывно расти. В обоих случаях результат почти одинаков: растения погибнут либо от нехватки питания, либо от чрезмерной жары. По данным иксбт.ком, массовое вымирание растений может начаться через 1,35 миллиарда лет и полностью завершиться к 1,87 миллиарда лет.

Стоит отметить, что эти новые расчеты значительно оптимистичнее предыдущих прогнозов. Ранее многие ученые предполагали, что биосфера Земли исчезнет менее чем через 1 миллиард лет. Разница заключается в том, что в новой модели связь между температурой и эрозией горных пород определена более точно и пересмотрена на основе современных наблюдений.

В настоящее время большинство растений не могут выжить, если уровень углекислого газа падает ниже 150 ппм. Самые выносливые виды могут выдерживать до 3–10 ппм. Однако ожидается, что через 2 миллиарда лет этот показатель упадет даже ниже 1 ппм, что сделает процесс фотосинтеза полностью невозможным.

Тем не менее, ученые не исключают, что в будущем климатическая инженерия или процессы эволюционной адаптации могут изменить эти сроки. Если в то время будет существовать разумная цивилизация, она может попытаться сохранить жизнь, изменив орбиту Земли или искусственно управляя свойствами атмосферы.