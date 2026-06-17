Шавкат Мирзиёев изменил график работы госучреждений из-за матча

Мы стоим на пороге величайшего и долгожданного дня в истории узбекского футбола. Завтра, 18 июня, наша национальная сборная проведет свой исторический дебютный матч в финальной стадии Чемпионата мира. Этот грандиозный поединок против сборной Колумбии на полях Северной Америки, несомненно, объединит весь наш народ одним сердцем.

Принимая во внимание, что матч начнется в 07:00 по ташкентскому времени, уважаемый Президент Шавкат Мирзиёев сделал неожиданный и крайне приятный подарок любителям футбола и всему народу. Глава нашего государства создал беспрецедентные дополнительные условия для того, чтобы соотечественники могли спокойно болеть за национальную команду у себя дома в кругу близких.

Президент посмотрит игру в кругу своих внуков

Об этом историческом решении, пронизанном патриотическим духом, сообщил официальную информацию пресс-секретарь Президента Шерзод Асадов. Известный журналист Азиза Курбонова написала в своем телеграм-канале, цитируя слова Шерзода Асадова:

«Наш Президент будет смотреть завтрашний исторический матч дома — в кругу семьи, вместе с любимыми внуками, и болеть за нашу национальную сборную. В целях создания удобств для народа глава нашего государства дал указание перенести начало рабочего времени во всех государственных организациях и учреждениях страны 18 июня на 10:00 утра».

В следующей аналитической таблице вы можете подробно ознакомиться с расписанием завтрашнего исторического дня и изменениями в рабочем времени:

Дебют национальной сборной Обновленный график работы Детали трансляции Выбор главы государства • Дата: 18 июня (четверг)

• Соперник: Сборная Колумбии

• Статус: Первый матч в истории • Начало работы: В 10:00

• Охват: Все государственные органы

• Цель: Удобство для болельщиков • Время старта: В 07:00

• Телеканал: «Зо‘р ТВ»

• Эфир: Прямая трансляция • В кругу семьи

• Вместе с внуками

• В своем доме

Вся страна соберется у экранов телевизоров

Благодаря этому высокому вниманию и заботе, проявленным Президентом, завтра с раннего утра миллионы наших соотечественников смогут собраться у телевизоров, не спеша и не опасаясь опоздать на работу. Во время этого волнительного матча, который будет транслироваться в прямом эфире по телеканалу «Зо‘р ТВ» с 07:00, в семьях всего Узбекистана будет звучать лишь одно желание — молитвы о победе нашей национальной сборной.

Очевидно, что такое внимание к футболу и настроению народа на уровне главы государства придаст беспрецедентную моральную силу и возложит огромную ответственность на наших парней, которые выйдут на поле легендарного стадиона «Ацтека» в Мексике.

Искренний вывод от редакции Замин: Перенос рабочего времени на 10:00 — это не просто льгота, а мудрый и очень искренний шаг, направленный на объединение всей нации ради одной цели. Завтра мы начнем утро с семейного футбольного праздника. От Президента до простого рабочего — все мы завтра будем желать удачи Узбекистану!

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