Шавкат Мирзиёев выступил на пленарном заседании пятого ТКсИФ-2026

17 июня в городе Ташкенте состоялось пленарное заседание Пятого Ташкентского международного инвестиционного форума на тему «Инвестиционная стабильность: новые рубежи и новое партнерство». В мероприятии приняли участие Президент Албании Байрам Бегай, Председатель Правительства России Михаил Мишустин, главы правительств Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, глава Нового банка развития Дилма Русеф, а также более 10 тысяч делегатов из более чем 100 стран.

Глава нашего государства в своем выступлении подчеркнул, что Узбекистан всегда открыт для инвесторов, объем национальной экономики в текущем году ожидается на уровне более 180 миллиардов долларов, а международные резервы превысили 70 миллиардов долларов. За последние пять лет в страну было привлечено 123 миллиарда долларов иностранных инвестиций.

В следующей официальной экономико-инвестиционной таблице вы можете подробно ознакомиться с основными показателями экономики страны и 6 перспективными приоритетными направлениями, определенными Президентом:

Макроэкономические показатели Правовые и финансовые гарантии Промышленность и «Металлы будущего» Технологии и инфраструктура • Объем ВВП: 180 млрд долларов

• Международные резервы: 70+ млрд $

• Инвестиции за последние 5 лет:

Целых 123 миллиарда долларов • Ташкентский международный финансовый центр

• Английское право и иностранные судьи

• «Сукук» (исламские облигации) • Рост промышленности в 2,5 раза

• Минералы на 3 триллиона долларов

• Передовые технологии и робототехника • Возобновляемая энергия: 54%

• Специальная зона ИИ в Каракалпакстане

• Новый Ташкент и города-миллионники

6 приоритетных направлений устойчивого развития:

Усиление правовой защиты: Будет создан «Ташкентский международный финансовый центр» с независимым коммерческим судом при участии английского права и иностранных судей. Узбекистан присоединится к Сингапурской конвенции ООН о медиации.

Развитие рынка капитала: Будет продолжен выход на международные рынки, для привлечения дополнительных инвестиций в экономику будет запущена программа суверенных исламских облигаций — «Сукук».

Промышленность с высокой добавленной стоимостью: Объем высокотехнологичной продукции в драйверных отраслях будет увеличен в 2,5 раза. На базе подземных богатств стоимостью 3 триллиона долларов будут созданы технопарки «Металлы будущего».

«Зеленая» энергетика и искусственный интеллект: Доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе будет доведена до 54 процентов. В Каракалпакстане начнет работу льготная специальная зона для проектов ИИ и дата-центров, а также Международный центр цифровых технологий.

Транспортно-логистическая связность: Будут активизированы проекты железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», Трансафганского коридора и «Срединного коридора». Будет построен новый аэропорт Ташкента, рассчитанный на 20 миллионов пассажиров в год.

Урбанизация территорий: До 2040 года объемы жилищного строительства будут увеличены в 2 раза, а уровень урбанизации доведен до 65 процентов. Экспорт туристических услуг будет доведен до 15 миллиардов долларов, а агроэкспорт — до 10 миллиардов долларов.

В завершение речи Президент Шавкат Мирзиёев поддержал предложение о создании регионального альянса инвестиционных советов Центральной Азии и Кавказа и твердо подчеркнул, что двери Нового Узбекистана всегда открыты для иностранных инвесторов.

Заключение экономических обозревателей Замин: Пятый Ташкентский инвестиционный форум показал, что Узбекистан становится глобальным экономическим хабом. Внедрение английского права и крупные системные инвестиции в ИИ и «зеленую» энергетику в ближайшие годы существенно повысят позиции нашей страны в международных рейтингах и создадут тысячи высокооплачиваемых рабочих мест для благосостояния народа.

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