Шавкат Мирзиёев выступил на пленарном заседании пятого ТКсИФ-2026

·28·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев выступил на пленарном заседании пятого ТКсИФ-2026

17 июня в городе Ташкенте состоялось пленарное заседание Пятого Ташкентского международного инвестиционного форума на тему «Инвестиционная стабильность: новые рубежи и новое партнерство». В мероприятии приняли участие Президент Албании Байрам Бегай, Председатель Правительства России Михаил Мишустин, главы правительств Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, глава Нового банка развития Дилма Русеф, а также более 10 тысяч делегатов из более чем 100 стран.

Глава нашего государства в своем выступлении подчеркнул, что Узбекистан всегда открыт для инвесторов, объем национальной экономики в текущем году ожидается на уровне более 180 миллиардов долларов, а международные резервы превысили 70 миллиардов долларов. За последние пять лет в страну было привлечено 123 миллиарда долларов иностранных инвестиций.

В следующей официальной экономико-инвестиционной таблице вы можете подробно ознакомиться с основными показателями экономики страны и 6 перспективными приоритетными направлениями, определенными Президентом:

Макроэкономические показатели

Правовые и финансовые гарантии

Промышленность и «Металлы будущего»

Технологии и инфраструктура

Объем ВВП: 180 млрд долларов


Международные резервы: 70+ млрд $


Инвестиции за последние 5 лет:


Целых 123 миллиарда долларов

Ташкентский международный финансовый центр


• Английское право и иностранные судьи


«Сукук» (исламские облигации)

• Рост промышленности в 2,5 раза


• Минералы на 3 триллиона долларов


• Передовые технологии и робототехника

• Возобновляемая энергия: 54%


• Специальная зона ИИ в Каракалпакстане


• Новый Ташкент и города-миллионники

6 приоритетных направлений устойчивого развития:

  • Усиление правовой защиты: Будет создан «Ташкентский международный финансовый центр» с независимым коммерческим судом при участии английского права и иностранных судей. Узбекистан присоединится к Сингапурской конвенции ООН о медиации.

  • Развитие рынка капитала: Будет продолжен выход на международные рынки, для привлечения дополнительных инвестиций в экономику будет запущена программа суверенных исламских облигаций — «Сукук».

  • Промышленность с высокой добавленной стоимостью: Объем высокотехнологичной продукции в драйверных отраслях будет увеличен в 2,5 раза. На базе подземных богатств стоимостью 3 триллиона долларов будут созданы технопарки «Металлы будущего».

  • «Зеленая» энергетика и искусственный интеллект: Доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе будет доведена до 54 процентов. В Каракалпакстане начнет работу льготная специальная зона для проектов ИИ и дата-центров, а также Международный центр цифровых технологий.

  • Транспортно-логистическая связность: Будут активизированы проекты железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», Трансафганского коридора и «Срединного коридора». Будет построен новый аэропорт Ташкента, рассчитанный на 20 миллионов пассажиров в год.

  • Урбанизация территорий: До 2040 года объемы жилищного строительства будут увеличены в 2 раза, а уровень урбанизации доведен до 65 процентов. Экспорт туристических услуг будет доведен до 15 миллиардов долларов, а агроэкспорт — до 10 миллиардов долларов.

В завершение речи Президент Шавкат Мирзиёев поддержал предложение о создании регионального альянса инвестиционных советов Центральной Азии и Кавказа и твердо подчеркнул, что двери Нового Узбекистана всегда открыты для иностранных инвесторов.

Заключение экономических обозревателей Замин:

Пятый Ташкентский инвестиционный форум показал, что Узбекистан становится глобальным экономическим хабом. Внедрение английского права и крупные системные инвестиции в ИИ и «зеленую» энергетику в ближайшие годы существенно повысят позиции нашей страны в международных рейтингах и создадут тысячи высокооплачиваемых рабочих мест для благосостояния народа.

Следите за крупнейшими экономическими реформами страны, эксклюзивными подробностями инвестиционного форума и календарем актуальных проектов вместе с нами на страницах Замин!

Шавкат МирзиёевТашкентУзбекистанООННовый банк развития
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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