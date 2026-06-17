Шавкат Мирзиёев принял Председателя Правительства России Михаила Мишустина

·42·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев принял Председателя Правительства России Михаила Мишустина

Пятый Ташкентский международный инвестиционный форум, проходящий в нашей столице на высочайшем уровне, стал площадкой не только для глобальных экономических соглашений, но и для важных политических встреч высокого уровня. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, посетившего нашу страну для участия в этом престижном форуме. В ходе беседы, прошедшей в дружественной и искренней атмосфере, подробно обсуждались вопросы вывода многогранных партнерских отношений между нашими странами на новый этап.

Приветствие Путина и рекордный товарооборот

В начале официальной встречи Председатель Правительства России Михаил Мишустин торжественно передал главе нашего государства искренний привет, глубокое уважение и наилучшие пожелания Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Шавкат Мирзиёев принял Председателя Правительства России Михаила Мишустина

В центре внимания переговоров находились вопросы стратегического партнерства и союзнических отношений между Узбекистаном и Россией, в частности, последовательная реализация важных договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне. В ходе беседы с большим удовлетворением было отмечено, что объем взаимного товарооборота между двумя государствами стабильно и системно растет. Примечательно, что с начала текущего года показатели двустороннего товарооборота выросли на 20 процентов что свидетельствует о прочности экономических связей. В настоящее время активно продолжается процесс успешной реализации крупных совместных проектов общей стоимостью в миллиарды долларов в энергетике, металлургическом комплексе и многих других приоритетных направлениях народного хозяйства.

Шавкат Мирзиёев принял Председателя Правительства России Михаила Мишустина

В следующей специальной политико-экономической таблице вы можете ознакомиться с основными итогами и перспективными договоренностями встречи руководства Узбекистана и России:

Статус общения и встреча

Показатель экономического роста

Приоритетные сферы сотрудничества

Гуманитарные и региональные связи

Президент Шавкат Мирзиёев


• Председатель Правительства РФ М. Мишустин



В рамках инвестиционного форума

• Объем торговли стабильно растет


• Рост с начала года: +20%


• Программа комплексных мер

Энергетика и металлургия


• Проекты промышленной кооперации


• Экономическая поддержка

• Практическое межрегиональное взаимодействие


• Программы культурного обмена


• Современные образовательные проекты

В центре внимания — региональное сотрудничество и культурные связи

В ходе беседы было отмечено необходимость принятия комплексных мер, направленных на сохранение и дальнейшее стимулирование нынешних высоких темпов развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Также особое внимание было уделено вопросам активной государственной поддержки проектов промышленной кооперации между ведущими предприятиями двух государств.

Шавкат Мирзиёев принял Председателя Правительства России Михаила Мишустина

Лидер Узбекистана в своем выступлении твердо подчеркнул необходимость расширения и вывода на новый уровень прямого практического сотрудничества не только на центральном, но и на уровне регионов (областей) двух стран. Кроме того, на встрече было особо отмечено важность укрепления культурно-гуманитарных связей, сближающих наши народы, и активного продвижения совместных программ в сфере образовательного обмена.

Мнение политических обозревателей Замин:

Прием главы Правительства России в рамках Пятого Ташкентского инвестиционного форума и рост товарооборота на 20% означают, что экономический союз двух государств стоит на прочном фундаменте. Поддержка крупных проектов в сфере промышленной кооперации и энергетики, несомненно, послужит созданию тысяч новых рабочих мест в нашей стране и дальнейшему росту промышленного потенциала в ближайшие годы.

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Шавкат МирзиёевМихаил МишустинВладимир ПутинУзбекистанРоссия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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