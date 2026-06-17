Пятый Ташкентский международный инвестиционный форум, проходящий в нашей столице на высочайшем уровне, стал площадкой не только для глобальных экономических соглашений, но и для важных политических встреч высокого уровня. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, посетившего нашу страну для участия в этом престижном форуме. В ходе беседы, прошедшей в дружественной и искренней атмосфере, подробно обсуждались вопросы вывода многогранных партнерских отношений между нашими странами на новый этап.

Приветствие Путина и рекордный товарооборот

В начале официальной встречи Председатель Правительства России Михаил Мишустин торжественно передал главе нашего государства искренний привет, глубокое уважение и наилучшие пожелания Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В центре внимания переговоров находились вопросы стратегического партнерства и союзнических отношений между Узбекистаном и Россией, в частности, последовательная реализация важных договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне. В ходе беседы с большим удовлетворением было отмечено, что объем взаимного товарооборота между двумя государствами стабильно и системно растет. Примечательно, что с начала текущего года показатели двустороннего товарооборота выросли на 20 процентов что свидетельствует о прочности экономических связей. В настоящее время активно продолжается процесс успешной реализации крупных совместных проектов общей стоимостью в миллиарды долларов в энергетике, металлургическом комплексе и многих других приоритетных направлениях народного хозяйства.

В следующей специальной политико-экономической таблице вы можете ознакомиться с основными итогами и перспективными договоренностями встречи руководства Узбекистана и России:

Статус общения и встреча Показатель экономического роста Приоритетные сферы сотрудничества Гуманитарные и региональные связи • Президент Шавкат Мирзиёев

• Председатель Правительства РФ М. Мишустин



В рамках инвестиционного форума • Объем торговли стабильно растет

• Рост с начала года: +20%

• Программа комплексных мер • Энергетика и металлургия

• Проекты промышленной кооперации

• Экономическая поддержка • Практическое межрегиональное взаимодействие

• Программы культурного обмена

• Современные образовательные проекты

В центре внимания — региональное сотрудничество и культурные связи

В ходе беседы было отмечено необходимость принятия комплексных мер, направленных на сохранение и дальнейшее стимулирование нынешних высоких темпов развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Также особое внимание было уделено вопросам активной государственной поддержки проектов промышленной кооперации между ведущими предприятиями двух государств.

Лидер Узбекистана в своем выступлении твердо подчеркнул необходимость расширения и вывода на новый уровень прямого практического сотрудничества не только на центральном, но и на уровне регионов (областей) двух стран. Кроме того, на встрече было особо отмечено важность укрепления культурно-гуманитарных связей, сближающих наши народы, и активного продвижения совместных программ в сфере образовательного обмена.

Мнение политических обозревателей Замин: Прием главы Правительства России в рамках Пятого Ташкентского инвестиционного форума и рост товарооборота на 20% означают, что экономический союз двух государств стоит на прочном фундаменте. Поддержка крупных проектов в сфере промышленной кооперации и энергетики, несомненно, послужит созданию тысяч новых рабочих мест в нашей стране и дальнейшему росту промышленного потенциала в ближайшие годы.

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