Криштиану Роналду покинул поле после неудачного старта на ЧМ-2026

·53·Спорт
Криштиану Роналду покинул поле после неудачного старта на ЧМ-2026

Легендарный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не скрыл своего недовольства после матча против ДР Конго в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Когда встреча в Хьюстоне неожиданно завершилась ничьей 1:1, 41-летний капитан, в отличие от своих одноклубников, отправился в раздевалку, не попрощавшись с болельщиками. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Матч начался для Португалии очень успешно. Подопечные Роберто Мартинеса вышли вперед уже в дебюте игры благодаря голу Жоау Невеша. Однако ответный гол Йоане Виссы нарушил планы португальцев. По информации Goal.com, после финального свистка Криштиану Роналду не пожелал оставаться на поле ни на минуту.

Недовольство капитана и командный дух

Другие игроки сборной Португалии остались на поле после матча, чтобы поблагодарить тысячи болельщиков, заполнивших стадион. В то время как футболисты выражали уважение фанатам, окрасившим арену в Хьюстоне в красно-зеленые цвета, Роналду с опущенной головой направился к туннелю. Хотя по пути он пожал руку представителю тренерского штаба соперника, в традиционном круге благодарности он не участвовал.

Эта ситуация объясняется тем, что Роналду был недоволен не только результатом, но и собственной игрой. В ходе матча нападающий упустил несколько удобных моментов. Для звезды, который с 2006 года шестой раз принимает участие в чемпионате мира, этот турнир имеет особое значение. На данный момент он провел в рамках ЧМ 23 матча, забив 8 голов и отдав 2 голевые передачи.

Следующий соперник — Узбекистан

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес в интервью перед турниром подчеркивал важность каждого очка в группе. «Если мы сыграем вничью — это катастрофа, если проиграем — конец света», — заявил специалист. После игры он отметил, что ситуацию нужно анализировать спокойно, и что это часть чемпионата мира.

Теперь сборная Португалии вынуждена сосредоточить все внимание на следующем туре. Чтобы исправить положение в группе, в следующем матче они выйдут на поле против сборной Узбекистана. Заключительная игра группового этапа пройдет против Колумбии. Для узбекистанских любителей футбола эта реакция Роналду и потеря очков его командой добавляют дополнительную интригу перед предстоящим матчем.

Криштиану РоналдуПортугалияЧМ-2026ФутболУзбекистан
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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