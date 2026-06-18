Blockchain.com расширяет масштабы токенизации традиционных акций

·0·Экономика
Blockchain.com расширяет масштабы токенизации традиционных акций

Граница между миром криптовалют и традиционным финансовым рынком постепенно стирается. Blockchain.com, одна из крупнейших криптоплатформ в мире, в партнерстве с Ондо Финанке добавила в свой листинг 173 новые токенизированные акции и биржевые фонды (ETF). Этот шаг увеличил количество реальных активов (РВА) на платформе до более чем 430, открывая перед инвесторами новые возможности в экосистеме цифровых активов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в новости.

В новый список вошли не только открытые акционерные общества, но и доли в частных компаниях, таких как SpaceX, казначейские продукты и стратегические фонды, ориентированные на доход. Согласно данным, эти активы предоставляются пользователям через блокчейн-сети Ethereum, Solana и BNB Chain. Это позволяет инвесторам становиться акционерами крупных компаний напрямую через криптокошельки, без традиционных брокерских счетов.

Технологические направления и новые рынки

В рамках обновления Blockchain.com также внедрил тематические корзины (баскеты) активов, связанных с такими перспективными областями, как инфраструктура искусственного интеллекта (AI), энергетика, робототехника, автономный транспорт и квантовые вычисления. Такой подход позволяет инвесторам вкладывать средства через блокчейн не в одну конкретную компанию, а в целую технологическую отрасль.

Особенно высоким остается интерес к компании SpaceX. Blockchain.com предоставил возможность косвенного владения акциями этого космического гиганта через свой токен СПККс. Кроме того, на прошлой неделе для институциональных клиентов были запущены бессрочные контракты, связанные со SpaceX. Подобные шаги усиливают конкуренцию криптобирж с традиционными фондовыми рынками.

Правовые барьеры и рост рынка

Изменения, которые ожидаются в правилах национальной рыночной системы со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), могут ознаменовать новую эру для этого сектора. По мнению Алекса Торна, руководителя исследовательского отдела Galaxy, устранение некоторых ограничений уберет крупнейшие структурные барьеры на пути торговли акциями США в системе DeFi (децентрализованных финансов).

Согласно аналитическим данным РВА.ксйз, рынок токенизированных акций в текущем году показал резкий рост. На сегодняшний день общая стоимость этого рынка достигла 1,57 млрд УСД, что почти в пять раз превышает показатель прошлого года в 330 млн УСД. В число ведущих активов рынка входят:

  • акции технологических гигантов, таких как NVIDIA и Circle;
  • государственные облигации, представленные Ондо Финанке;
  • доли в частных компаниях и венчурных проектах;
  • высокодоходные ETF и индексные фонды.
По прогнозам банка Standard Chartered, процесс токенизации к 2030 году может увеличить стоимость ДеФи-активов до 2,7 трлн УСД. Blockchain.com и его партнер Ондо Финанке в настоящее время стремятся к лидерству на этом рынке. Сейчас платформа Ондо управляет активами на сумму 3,8 млрд УСД, и ожидается, что этот показатель вырастет за счет новых партнерств.

Blockchain.comSpaceXКриптовалютаАкцииИнвестиции
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Laylo
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