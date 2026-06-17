Шавкат Мирзиёев провел важные переговоры с премьер-министром Малайзии (фото)

Наша столица Ташкент продолжает быть центром международных политических диалогов и стратегических встреч. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу на высоком уровне с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который находится с кратковременным визитом в нашей стране. В ходе этого содержательного общения, прошедшего в атмосфере искренности, дружелюбия и взаимного доверия, были всесторонне и широко обсуждены вопросы дальнейшего углубления двусторонних отношений и их наполнения конкретными практическими проектами.

Товарооборот вырос на 15%, сотрудничество на новом этапе

Лидеры двух государств с большим удовлетворением отметили, что благодаря взаимным визитам, осуществленным на высшем уровне, связи по сотрудничеству между Узбекистаном и Малайзией поднялись на совершенно новый, исторический этап. Согласно статистическим данным, с начала текущего года показатели товарооборота между двумя странами выросли на 15 процентов , а число совместных предприятий, действующих в нашей стране, достигло красивой цифры — 50 единиц . В настоящее время последовательно продолжаются активные и системные контакты на уровне различных министерств и ведомств.

Глава нашего государства в своем выступлении особо остановился на стратегической важности переговоров, проводимых с делегацией всемирно известного транснационального бренда Малайзии — корпорации «Петронас», которая в настоящее время находится в нашей стране. Президент твердо подчеркнул необходимость дальнейшего ускорения реализации крупных инвестиционных программ в различных отраслях экономики.

В следующей официальной политико-экономической таблице вы можете подробно ознакомиться с основными итогами встречи руководителей Узбекистана и Малайзии, экономическими показателями и перспективными направлениями:

Встреча лидеров и статус Темпы торгово-экономического роста Приоритетные сферы сотрудничества Гуманитарные и финансовые связи • Президент Шавкат Мирзиёев

• Премьер-министр Анвар Ибрагим



Искренний диалог в Ташкенте • Рост с начала года: +15%

• Количество совместных предприятий: 50

• Активные и системные контакты • Стратегическая дискуссия с «Петронас»

• Нефтехимия и машиностроение

• Высокие технологии и медицина • Исламские финансы и паломнический туризм

• Увеличение количества авиарейсов

• Приглашение с официальным визитом

Развитие исламских финансов и паломнического туризма

В ходе переговоров большое внимание было уделено продвижению не только тяжелой промышленности, но и перспективных инновационных отраслей. В частности, была отмечена необходимость активизации совместных проектов в таких приоритетных направлениях, как нефтехимическая промышленность, высокие технологии, современное сельское хозяйство, машиностроение и фармацевтика.

Кроме того, были рассмотрены вопросы внедрения популярных инструментов исламских финансов, которые одинаково выгодны для обеих стран, укрепления прямых межрегиональных связей, расширения возможностей паломнического туризма в нашей стране для малайзийских туристов. Еще одна радостная новость для наших читателей — подробно обсуждены перспективы значительного увеличения количества прямых авиарейсов между нашими странами и усиления культурно-гуманитарных обменов.

В ходе общения стороны также обменялись мнениями по актуальным проблемам международной политики и региональной повестки дня. По итогам крайне содержательной встречи Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригласил премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима посетить нашу страну с отдельным всеобъемлющим официальным визитом.

Мнение политических обозревателей Замин: Малайзия считается одним из самых развитых государств Юго-Восточной Азии и одним из мировых лидеров в области исламских финансов. Выход на наш рынок такого гиганта, как «Петронас», и увеличение количества прямых авиарейсов, несомненно, выведут экономический и туристический потенциал Узбекистана на совершенно новый уровень на мировом рынке. В будущем связи между двумя братскими народами станут еще крепче.

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