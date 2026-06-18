Сторонник криптовалют Барри Мур одержал победу на выборах в штате Алабама

На праймериз Республиканской партии в штате Алабама (США) победил Барри Мур, поддерживаемый криптоиндустрией. Этот результат свидетельствует о значительном росте влияния участников рынка цифровых активов на политические процессы. Теперь в основных выборах в ноябре Барри Мур состязается с представителем Демократической партии Эвереттом Уэссом. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком.

За этой победой стоят крупные финансовые ресурсы. По данным издания Коинтелеграф, комитет политических действий (ПАК) Дефенд Американ Джобс, финансируемый криптовалютными компаниями, потратил более 12 млн УСД на продвижение кандидатуры Мура. Эти средства были направлены преимущественно на медиакампании и рекламу, что обеспечило кандидату победу с результатом 55,8% голосов над его оппонентом.

Политические амбиции криптоиндустрии

Барри Мур пользуется положительной репутацией в криптовалютном сообществе. Организация Станд Вит Crypto, связанная с биржей Coinbase, охарактеризовала его деятельность как «решительную поддержку криптовалют». В период работы представителем 1-го избирательного округа штата Алабама в Конгрессе Мур голосовал за законопроекты, защищающие цифровые активы и инновации.

Представитель коалиции Фаиршаке Джефф Веттер назвал эту победу «очередным успехом чемпиона инноваций». По его словам, в распоряжении организации сейчас имеется почти 150 млн УСД наличными, которые будут потрачены на формирование крупнейшего в истории крипто-блока в Конгрессе США. Ожидается, что это будет способствовать созданию благоприятной правовой среды для Bitcoin и других цифровых активов в будущем.

На сегодняшний день Фаиршаке и ее партнеры потратили более 40 млн УСД на поддержку прокрипто-кандидатов в различных штатах США, включая Южную Каролину, Техас, Калифорнию и Нью-Джерси. Подобное финансовое давление вынуждает учитывать криптовалютный фактор на политической арене США.

Стратегическое значение и планы на будущее

Представители криптоиндустрии поддерживают благосклонных к ним кандидатов не только среди республиканцев, но и среди демократов. Например, на праймеризах в июне миллионы долларов были выделены таким кандидатам, как Адриан Боафо из Мэриленда и Ричи Торрес из Нью-Йорка. Эта стратегия направлена на достижение двухпартийной поддержки в законодательном органе США.

Для узбекистанских инвесторов и экономистов эта тенденция имеет важное значение. Увеличение числа сторонников криптовалют в Конгрессе США может положительно повлиять на цены Bitcoin и Ethereum на глобальном рынке, а также определить стандарты регулирования цифровых активов во всем мире. Правовые изменения в США обычно служат образцом для других стран, особенно для развивающихся рынков.

Резюмируя, результаты выборов в штате Алабама свидетельствуют о том, что криптоиндустрия превращается в политическую силу. Огромные инвестиции в предвыборные кампании могут привести к дальнейшему укреплению роли цифровых активов в финансовой системе США в ближайшие годы.