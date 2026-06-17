В Узбекистане создадут международный коммерческий суд на основе английского права

Проходящий в нашей столице Пятый Ташкентский международный инвестиционный форум вновь продемонстрировал, что наша страна становится безопасным и надежным партнером для иностранных инвесторов. На очередном пленарном заседании форума глава государства Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд революционных инициатив, направленных на законную защиту прав и интересов иностранных предпринимателей, а также на коренное развитие рынка капитала в стране. Среди представленных реформ гости из-за рубежа высоко оценили планы по созданию «Ташкентского международного финансового центра», запуску полностью независимого международного коммерческого суда и внедрению специальных льготных правовых режимов для инвесторов.

В Ташкенте начнут работу система английского права и иностранные судьи

Глава государства в своем выступлении особо подчеркнул, что каждый инвестор, вкладывающий средства в нашу страну, должен чувствовать себя свободно и защищенно. С этой целью в рамках создаваемого Ташкентского международного финансового центра будет введен особый специальный правовой режим, основанный на признанной мировой практике системе английского права.

Самая важная новость — в данной финансовой зоне будет создан независимый «Ташкентский международный коммерческий суд», в котором будут работать авторитетные иностранные судьи с мировым именем. Кроме того, в целях мирного разрешения возможных споров будет расширена система инвестиционного медиации, и Узбекистан в ближайшее время планирует присоединиться к престижной Сингапурской конвенции ООН о медиации. Такой исторический шаг предоставит инвесторам возможность пользоваться средствами правовой защиты международного уровня непосредственно в стране, без лишних хлопот.

В следующей аналитической и организационной таблице вы можете подробно ознакомиться с правовыми гарантиями и финансовыми инструментами, объявленными Президентом на Пятом Ташкентском инвестиционном форуме:

Правовые гарантии и судебная система Рынок капитала и новые инструменты Высокотехнологичные проекты Международные конвенции и система • Ташкентский международный финансовый центр

• Система английского права

• Суд с участием иностранных судей • Возможности международного клиринга

• «Сукук» (исламские облигации)

• Приватизация крупных государственных активов • Дата-центры и искусственный интеллект

• Промышленность с высокой добавленной стоимостью

• Перспективы «зеленой» энергетики • Присоединение к Сингапурской конвенции

• Система инвестиционной медиации

• Гарантия международной правовой защиты

Новая эра на рынке капитала: на национальный рынок приходят облигации «Сукук»

На форуме также был отдельно затронут вопрос создания альтернативных финансовых источников для развития экономики. В этой связи было объявлено об открытии новых правовых возможностей для международных клиринговых компаний, а также о внедрении программы суверенных исламских облигаций «Сукук», популярных на мировом финансовом рынке. Вместе с тем было отмечено, что в целях снижения доли государства в экономике будут последовательно продолжены процессы прозрачной приватизации крупных государственных активов.

В завершение своего выступления глава государства подчеркнул, что Узбекистан открывает безграничные возможности для привлечения иностранных инвестиций в отрасли промышленности с высокой добавленной стоимостью, источники «зеленой» энергетики, современные дата-центры и технологии искусственного интеллекта, что является требованием современного мира, и призвал всех авторитетных инвесторов активно участвовать в этих перспективных проектах.

Мнение экономических обозревателей Замин: Создание в Ташкенте системы английского права и независимого суда с участием иностранных судей выведет престиж Узбекистана на международной арене на совершенно новый уровень. Внедрение облигаций «Сукук» как инструмента исламских финансов на рынок капитала, несомненно, сделает нашу страну одним из самых привлекательных мест для крупнейших инвесторов Ближнего Востока и всего мира.

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