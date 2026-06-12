В выходные в Узбекистане ожидается жаркая и сухая погода

·0·Узбекистан
В выходные в Узбекистане ожидается жаркая и сухая погода

Следя за захватывающими событиями чемпионата мира и миром глобальных технологических инноваций, нашим соотечественникам, планирующим провести выходные на природе или в кругу семьи, будет полезно ознакомиться с прогнозом погоды. По сообщению Агентства «Узгидромет», в конце этой недели на большей части территории нашей республики сохранится сухая, малооблачная и довольно жаркая погода. Лишь в северо-западные регионы страны начнут проникать прохладные и относительно влажные воздушные потоки со стороны Каспийского моря.

Сегодня, в пятницу днем, во всех областях нашей страны ожидается ясная погода без осадков, а столбики термометров +33…+36 градусов будут держаться на стабильных отметках.

Дожди на севере и в пустынях, а на юге — зной

В выходные дни жара станет еще более ощутимой. Дневная температура воздуха по республике до +36…+38 градусов, в пустынных зонах до +40 градусов, а в самых южных областях (Сурхандарьинской и Кашкадарьинской) как в разгар настоящего лета до +42 градусов поднимется.

Вместе с тем, из-за влажных воздушных масс, поступающих с Каспия, в некоторых регионах ожидаются кратковременные осадки:

  • В субботу: В Республике Каракалпакстан;

  • В ночь на воскресенье и утром: В Каракалпакстане и Хорезмской области;

  • Во второй половине воскресенья: В некоторых районах Бухарской и Навоийской областей возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет дуть с востока со скоростью 7–12 метров в секунду, однако периодическое усиление может вызвать некоторые неудобства. В частности, в северных и пустынных районах скорость ветра может усилиться до 20–22 метров в секунду , что может привести к локальным пыльным бурям.

С подробными прогнозами дневной температуры по регионам нашей страны на выходные (12–14 июня) вы можете ознакомиться в следующей таблице:

Название региона

Дневная температура воздуха

Вероятность осадков

Ветер и дополнительные явления

Большая часть республики

+36…+38 градусов

Осадков не ожидается, ясно

Периодически наблюдаются пыльные бури

Пустынные районы

До +40 градусов

В воскресенье кратковременный дождь (местами)

Ветер усиливается до 20-22 м/с

Крайние южные районы

До +42 градусов

Полностью без осадков, зной

Жаркий и сухой поток воздуха

Предгорные и горные зоны

Относительно прохладно

Кратковременный дождь и гроза

Внимание! Опасность селей и паводков

Вниманию альпинистов! В предгорных и горных районах республики ожидаются локальные кратковременные дожди и грозы. В горных системах из-за ливневых дождей существует риск возникновения селевых паводков. Просим принять меры предосторожности.

Как пройдут выходные в столице?

В городе Ташкенте в течение 12–14 июня погода будет преимущественно малооблачной, никаких дождей или неожиданных осадков не ожидается.

Если сегодня днем в нашем городе температура составит +33…+35 градусов, то в субботу и воскресенье начнется настоящее летнее тепло, и столбик термометра поднимется до +36…+38 градусов . Ночная прохлада подарит комфорт в ночное и утреннее время — ночью температура будет умеренной, около +20…+23 градусов . Скорость ветра в городе обычно составляет 3–8 метров в секунду, но временами может усиливаться до 10–12 метров в секунду, поднимая легкую пыль в некоторых частях столицы.

Пусть ваши выходные пройдут приятно и содержательно!

Следите за последними изменениями погоды, экстренными предупреждениями и лучшими новостями о нашей повседневной жизни вместе с нами на страницах Замин!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Узбекистане дан старт программе «Сезон открытого туризма»В Узбекистане дан старт программе «Сезон открытого туризма»Сегодня, 06:46Новый Трудовой кодекс законодательно регулирует право работников на забастовкуНовый Трудовой кодекс законодательно регулирует право работников на забастовкуВчера, 14:20Официально принят новый закон «О градостроительной реновации»Официально принят новый закон «О градостроительной реновации»Вчера, 13:54На авторынке Сергели организуют отдельную дорогу для разгрузки пробокНа авторынке Сергели организуют отдельную дорогу для разгрузки пробокВчера, 09:57Лавандовые поля в Узбекистане привлекают туристовЛавандовые поля в Узбекистане привлекают туристовВчера, 08:42Установлен порядок регистрации договоров аренды недвижимостиУстановлен порядок регистрации договоров аренды недвижимостиВчера, 07:45
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Узбекистан установил рекорд: приготовлено более 12 тысяч самс (видео)
Узбекистан установил рекорд: приготовлено более 12 тысяч самс (видео)
Центральный банк прокомментировал сообщения о банкноте в 500 тысяч сумов
Центральный банк прокомментировал сообщения о банкноте в 500 тысяч сумов
Кыргызстан вернул 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана
Кыргызстан вернул 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Тарифы на электроэнергию вырастут, изменится чек за 500 кВт
Тарифы на электроэнергию вырастут, изменится чек за 500 кВт
Изменен порядок выплаты пособия при рождении ребенка в Узбекистане
Изменен порядок выплаты пособия при рождении ребенка в Узбекистане
В Узбекистане официально объявлена дата празднования Курбан хайита
В Узбекистане официально объявлена дата празднования Курбан хайита
Внимание! Объявлены Курбан-хайит и дополнительные выходные дни
Внимание! Объявлены Курбан-хайит и дополнительные выходные дни