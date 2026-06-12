Ожидаются сильные дожди: важное предупреждение для населения

·25·Узбекистан
Ожидаются сильные дожди: важное предупреждение для населения

Узгидромет предупредил население республики о важных изменениях погоды. Сообщается, что из-за сильных дождей, ожидаемых 13–15 июня, в предгорных и горных районах ряда областей возможны селевые паводки.

По данным синоптиков, риск схода селей возможен в Яккабагском, Дехканабадском, Чиракчинском, Китабском, Шахрисабзском, Камашинском и Гузарском районах Кашкадарьинской области, а также в Сариасийском, Узунском, Алтынсайском, Денауском, Байсунском, Шерабадском, Шурчинском, Кумкурганском и Музрабатском районах Сурхандарьинской области.

Также в число опасных зон включены Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский, Кошрабатский, Каттакурганский, Пайарыкский, Джамбайский и Иштыханский районы Самаркандской области, а также Хатырчинский, Навбахорский, Нуратинский, Канимехский и Карманинский районы Навоийской области.

Вероятность возникновения селевых паводков существует в Зааминском, Бахмальском, Галляаральском, Шараф-Рашидовском, Фаришском и Янгиабадском районах Джизакской области, Ахангаранском, Бостанлыкском, Паркентском, Пскентском, Уртачирчикском и Юкоричирчикском районах Ташкентской области, а также в городах Ангрен и Алмалык.

Жителям Папского, Касансайского, Чартакского, Чустского, Наманганского и Янгикурганского районов Наманганской области, Сохского, Шахимарданского, Ферганского и Бешарыкского районов Ферганской области, Андижанского, Асакинского, Джалалкудукского, Кургантепинского, Пахтаабадского, Избасканского, Ходжаабадского и Мархаматского районов, а также города Ханабад Андижанской области рекомендуется соблюдать осторожность.

Специалисты отметили, что в некоторых районах из-за сильных осадков возможно скопление дождевых вод и подтопление низменностей. В связи с этим жителям горных районов, отдыхающим и водителям рекомендуется без необходимости не посещать места с высоким риском схода селей и строго соблюдать правила безопасности.

УзгидрометКашкадарьяСурхандарьяСамаркандТашкент
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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