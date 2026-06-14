В Узбекистане резко изменится погода: ожидаются дожди

«Узгидромет» опубликовал прогноз погоды на 15 июня. По данным синоптиков, в первый день недели в ряде регионов страны возможны кратковременные дожди и грозы.

В столице ожидается переменная облачность, временами возможны кратковременные дожди и грозы, преимущественно во второй половине дня. Ветер восточный 3–8 м/с, местами с усилением до 10–12 м/с, возможны пыльные бури. Температура воздуха ночью составит 22–24 градуса, днем — 36–38 градусов.

Каракалпакстан В республике переменная облачность, во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер 7–12 м/с, местами с усилением до 13–18 м/с, возможны пыльные бури. Температура ночью 18–23 градуса, днем 32–37 градусов.

Хорезмская область: осадков не ожидается. Погода переменная, ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 18–23 градуса, днем до 33–38 градусов.

Бухарская и Навоийская области: осадков также не ожидается. Сохранится переменная облачность. Ветер местами может усилиться до 13–18 м/с. Температура ночью 22–27 градусов, днем 36–41 градус.

Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская и Самаркандская области: во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура ночью 20–25 градусов, днем 33–38 градусов.

Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области: осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью 22–27 градусов, днем поднимется до 37–42 градусов.

Андижанская, Наманганская и Ферганская области: к вечеру местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура ночью 20–25 градусов, днем 33–38 градусов.

В предгорных и горных районахреспублики переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Также существует вероятность схода селевых паводков.

По прогнозам специалистов, в самые жаркие дни лета в Узбекистане температура воздуха может подняться до 42–44 градусов. В северных, южных и пустынных районах страны этот показатель может достичь 45–47 градусов.