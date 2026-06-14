Импорт сахара в Узбекистан резко сократился, цены растут

В мае импорт сахара в Узбекистан значительно сократился по сравнению с апрелем. Об этом сообщается в данных, опубликованных Таможенным комитетом.

Согласно отчету, в прошлом месяце в страну было ввезено 68,66 тысячи тонн сахара общей стоимостью 50,4 миллиона долларов. Для сравнения, в апреле этот показатель составлял 86,5 тысячи тонн на сумму 61,7 миллиона долларов. В результате за месяц объем импорта сократился почти на 17,8 тысячи тонн, или на 26 процентов.

Также в феврале было импортировано 73,2 тысячи тонн, а в марте — 77,7 тысячи тонн сахара, что также превышает показатели майского объема.

По данным комитета, основная часть импортированного сахара пришлась на город Ташкент. 76,7 процента от общего объема импорта, или 52,7 тысячи тонн, было ввезено через столицу. Следующее место заняла Хорезмская область — 6,8 тысячи тонн.

Отмечается, что в Навоийской, Сырдарьинской, Джизакской и Сурхандарьинской областях импортеров сахара нет, а продукция в эти регионы поставляется через Ташкент.

Согласно данным, средняя цена на импортный сахар также продолжает расти. Если в мае одна тонна сахара закупалась за рубежом в среднем по 734 доллара, то в апреле этот показатель составлял 723 доллара.

Вместе с тем, на внутреннем рынке также наблюдается рост цен на сахар. По данным Статистического комитета, в мае сахар подорожал еще на 1,5 процента.