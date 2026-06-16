Шавкат Мирзиёев принял главу компании «Air Продуктс» (видео)

·21·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев принял главу компании «Air Продуктс» (видео)

В рамках Ташкентского международного инвестиционного форума (ТИИФ-2026), который проходит в нашей столице с огромным подъемом и международным интересом, последовательно реализуются исторические и мега-финансовые соглашения, определяющие будущее экономики Узбекистана. Одним из таких знаменательных событий стал прием на высоком уровне Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым главного исполнительного директора «Air Продуктс» — известного глобального гиганта, инвестирующего миллиарды в высокотехнологичные отрасли промышленности США, Эдуардо Менезеса. В ходе встречи были всесторонне и детально обсуждены вопросы коренного расширения и вывода на новый уровень взаимовыгодных стратегических связей двустороннего сотрудничества.

Шавкат Мирзиёев принял главу компании «Air Products» Эдуардо Менезеса

Мировой гигант с капитализацией 60 миллиардов долларов — помощник промышленности Узбекистана

Корпорация «Air Продуктс» (США) является одной из ведущих и мощнейших транснациональных компаний мира по производству промышленных газов и их бесперебойной поставке по всей планете. На сегодняшний день рыночная капитализация этого заморского гиганта на мировых биржах превысила 60 миллиардов долларов . Корпорация ежегодно производит более 200 миллионов тонн промышленных газов в более чем 50 развитых странах мира, успешно управляя почти 750 крупными производственными объектами и заводами в глобальном масштабе.

Шавкат Мирзиёев принял главу компании «Air Products» Эдуардо Менезеса

В следующей таблице официального экономического и технологического анализа вы можете подробно ознакомиться со списком крупных национальных проектов, реализованных и планируемых этим американским мега-инвестором на территории Узбекистана:

Компания-инвестор и руководитель

Капитализация на мировом рынке

Общий объем инвестиций в Узбекистан

Действующие крупные производственные и промышленные проекты

Программы в социальной и образовательной сферах

Главное стратегическое соглашение, достигнутое по итогам встречи

«Air Продуктс»


(Эдуардо Менезес)

более 60 миллиардов долларов

более 1 миллиарда долларов

«ГТЛ Узбекистан»: переработка промышленных газов


Ферганский НПЗ: производство водорода


«Навоиазот»: создание производства жидкого углекислого газа

в городах Ташкент и Карши современные образовательные программы

организация новых мега-проектов и принятие совместной «Дорожной карты» принятие

В Узбекистан привлечено более 1 миллиарда долларов прямых инвестиций

Наиболее примечательным является то, что к настоящему моменту общий объем прямых инвестиций этой американской компании, направленных на модернизацию промышленности нашей страны, превысил 1 миллиард долларов . К настоящему времени при участии компании в республике были успешно реализованы ряд крупных проектов. В частности, на заводе «ГТЛ Узбекистан» была налажена система глубокой переработки промышленных газов, на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе запущены современнейшие мощности по производству водорода, а на базе АО «Навоиазот» создано предприятие по производству жидкого углекислого газа. Кроме того, осознавая социальную ответственность, инвестор реализовал специальные образовательные программы для нашей молодежи в городах Ташкент и Карши.

Шавкат Мирзиёев принял главу компании «Air Products» Эдуардо Менезеса

Великий шаг в будущее:

Как отмечают экономические аналитики и отраслевые эксперты, доверие финансовых и технологических кругов Белого дома к Узбекистану непоколебимо. По итогам встречи на высоком уровне в рамках Ташкентского форума было принято окончательное и твердое решение о принятии специальной официальной «Дорожной карты» для контроля и ускорения последовательной реализации новых перспективных мега-проектов с участием компании.

Следите за новыми миллиардными контрактами в промышленной сфере между Америкой и Узбекистаном, эксклюзивными и сенсационными репортажами с площадок ТИИФ-2026, а также самыми оперативными и надежными новостями мира финансов и инвестиций на страницах Замин!

Шавкат МирзиёевУзбекистанAir ProductsТашкентСША
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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