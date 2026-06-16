Президент обсудил важные проекты с руководителями финансовых институтов США
Проходящий на высоком уровне в нашей столице Ташкентский международный инвестиционный форум (ТИИФ-2026) стал центром глобального экономического партнерства и крупных финансовых соглашений. В рамках мероприятий форума Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу на высшем уровне с президентом и председателем Эксимбанка США Джоном Йовановичем и главным исполнительным директором Международной корпорации по финансовому развитию (ДФК) Беном Блеком. Этот диалог стал историческим шагом на пути вывода экономических и технологических связей между Белым домом и Ташкентом на абсолютно новый уровень.
Приветствие Дональда Трампа и финансирование стратегических проектов
В начале беседы высокопоставленные американские гости торжественно передали главе нашего государства искренний привет и наилучшие пожелания президента США Дональда Трампа. После этого стороны перешли к обсуждению наиболее перспективных направлений экономического партнерства.
В ходе переговоров были всесторонне и глубоко проанализированы вопросы участия финансовых институтов Белого дома в прямом финансировании высокотехнологичных стратегических проектов в Узбекистане, таких как развитие современной инфраструктуры, добыча и переработка критически важных и редких минералов, зеленая энергетика, внедрение технологий искусственного интеллекта (AI) и цифровизация экономики.
В следующей официальной таблице экономического и инвестиционного анализа вы можете ознакомиться со списком крупных проектов, согласованных между финансовыми гигантами США и Узбекистаном:
Финансовый институт США и руководитель
Основные согласованные стратегические проекты и инициативы
Крупные инфраструктурные объекты, переходящие в практическую фазу
Основные отрасли направления инвестиций
Официальный документ, принятый по итогам переговоров
Эксимбанк США
(Джон Йованович)
• Модернизация энергетической сети
• Выделение экспортных кредитов местным предпринимателям
• Строительство нового международного аэропорта в Ташкенте
• Промышленная и транспортная инфраструктура
Высокие технологии, энергетика, логистика и цифровизация
Совместная «Дорожная карта»
(Для ускорения реализации проектов)
Международная корпорация по финансовому развитию (ДФК)
(Бен Блек)
• Запуск совместной инвестиционной платформы
• Поддержка системы здравоохранения
• Современный медицинский комплекс в Фергане
• Дата-центры и сухие порты
Медицина, цифровой банкинг, дата-инфраструктура и торговля
Совместная «Дорожная карта»
(В целях обеспечения практического исполнения)
Новый аэропорт в Ташкенте и современный медицинский комплекс в Фергане
Наибольший резонанс на встрече вызвал тот факт, что обе стороны твердо подчеркнули необходимость оперативного перехода к практической фазе реализации долгожданных крупных инфраструктурных проектов. В частности, было достигнуто окончательное соглашение о начале работ по строительству абсолютно нового международного аэропорта в нашей столице, организации современного медицинского комплекса мирового стандарта в Ферганской области, запуску деятельности цифрового банкинга в стране, а также строительству крупных дата-центров (Дата Кентерс) и сухих портов, которые коренным образом развиют логистическую систему.
Кроме того, с Эксимбанком США будет ускорена реализация проектов по модернизации энергетической системы и расширен механизм выделения специальных экспортных кредитов для инициатив узбекистанских предпринимателей. Корпорация ДФК, в свою очередь, взяла на себя обязательство запустить отдельную совместную инвестиционную платформу для секторов здравоохранения и энергетики.
Важное закулисное соглашение:
По мнению экономических аналитиков, два крупнейших финансовых столпа Вашингтона выразили большое доверие Узбекистану на Ташкентском форуме. В целях последовательного внедрения и строгого контроля за исполнением всех обсужденных инвестиционных, финансовых и технологических мегапроектов, стороны договорились о принятии специальной совместной «Дорожной карты» в качестве итогового документа.
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