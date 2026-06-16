Шавкат Мирзиёев встретился с руководителями ведущих компаний США

·22·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев встретился с руководителями ведущих компаний США

Столица Узбекистана вновь оказалась в центре внимания глобальных инвесторов и деловых кругов Белого дома. В преддверии юбилейного пятого Ташкентского международного инвестиционного форума (ТИИФ-2026), который начинается в нашей стране с большим размахом и воодушевлением, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу на высшем уровне и расширенный круглый стол с делегацией всемирно известных ведущих транснациональных корпораций и финансовых институтов Соединенных Штатов Америки. Эта историческая встреча стала важным фундаментом для вывода двустороннего экономического и технологического союза на совершенно новый, рекордно высокий уровень.

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Глава нашего государства с большим удовольствием отметил, что данная встреча является логическим продолжением прекрасной и надежной традиции, сложившейся между двумя странами в последние годы. Это явное доказательство того, что стремление и интерес представителей крупного бизнеса США к расширению деятельности в Узбекистане и выходу на рынок нашей страны растут в геометрической прогрессии. В ходе беседы было особо отмечено, что экономическое, финансовое и торговое сотрудничество является основной и самой прочной опорой всеобъемлющих стратегических партнерских отношений между Узбекистаном и США.

В следующей таблице официального экономического и инвестиционного анализа вы можете подробно ознакомиться с крупнейшими представителями финансового и технологического мира США, с которыми встретился Президент, а также с основными стратегическими направлениями сотрудничества:

Государственные и торговые институты США

Мегакорпорации мирового уровня, принявшие участие во встрече

Основные отрасли для направления инвестиций и высоких технологий

Возможности, созданные в Узбекистане для инвесторов

Самый важный и исторический итоговый результат встречи

Эксимбанк США


(Джон Йованович)


Корпорация ДФК


(Бен Блэк)


Торгово-промышленная палата США–Узбекистан


(Кэролин Лемм)

Air Продуктс, Boeing, Meta


BlackRock, JP Morgan, Visa


Кове Капитал, 77 Конструктион


Темплетон Глобал, ФЛС, ГУЛФ

Добыча важных и редких минералов, зеленая энергетика, металлургия, финансы и цифровые технологии, искусственный интеллект (AI)

Благоприятные и привлекательные правовые и экономические условия, созданные для безопасной и эффективной деятельности инвесторов

Церемония обмена двусторонними стратегическими и финансовыми документами

От искусственного интеллекта до металлургии: начинается реализация мегапроектов

В ходе круглого стола лидер нашей страны определил ряд наиболее актуальных и приоритетных направлений, нацеленных на коренное развитие и вывод на новый уровень взаимных торгово-экономических связей между двумя государствами. В частности, основное внимание было уделено продвижению конкретных инвестиционных проектов по современному освоению и глубокой переработке важнейших минералов на базе богатой сырьевой базы Узбекистана, созданию зеленых и устойчивых энергетических систем, трансформации тяжелой металлургии, развитию цифровых технологий и финансовых услуг, а также активному внедрению в отрасли экономики искусственного интеллекта (AI), являющегося сегодняшним трендом.

Искреннее признание инвесторов из-за океана:

Руководители крупнейших компаний и финансовых организаций Америки выразили бесконечную благодарность за огромные и удобные условия, политику открытости, созданные лично Президентом Шавкатом Мирзиёевым для свободной, безопасной и эффективной деятельности иностранных инвесторов в Узбекистане. Они изложили свои крупнейшие, конкретные инвестиционные предложения и долгосрочные мегапланы, которые намерены реализовать в нашей стране. Самой торжественной частью мероприятия стала церемония официального обмена новыми историческими двусторонними документами между ведущими брендами США и Узбекистаном.

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Шавкат МирзиёевУзбекистанСШАТашкент
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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