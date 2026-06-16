Наша столица Ташкент вновь стала центром крупных международных дипломатических встреч и стратегических диалогов. В резиденции Коксарай состоялась встреча на высшем уровне между Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Республики Албания Байрамом Бегаем, прибывшим в нашу страну с официальным визитом. Главы двух государств в расширенном составе, при участии официальных делегаций, подробно обсудили перспективы дальнейшего углубления и укрепления взаимовыгодного практического сотрудничества.

Качественно новый этап в двусторонних отношениях

В начале переговоров глава нашего государства особо отметил, что данная встреча на высшем уровне проводится в истории отношений Узбекистана и Албании впервые, в связи с чем этот саммит имеет историческое значение. Была выражена уверенность, что данный диалог выведет двустороннее партнерство на совершенно новый, более высокий качественный уровень. С удовлетворением отмечено, что в последние годы политический диалог и связи на различных уровнях между государствами значительно активизировались, а Ташкент и Тирана постоянно поддерживают друг друга в рамках ООН и других авторитетных международных организаций.

С помощью следующей таблицы официального дипломатического и стратегического анализа вы можете подробно ознакомиться с основными договоренностями и направлениями экономического сотрудничества, достигнутыми на встрече президентов Узбекистана и Албании:

Место проведения переговоров Статус встречи в истории двух стран Основные экономические сферы повестки сотрудничества Стратегические логистические и транспортные возможности Механизм развития экономических связей Планы в культурно-гуманитарной сфере Резиденция Коксарай

(город Ташкент) Первый в истории саммит Агропромышленный комплекс, зеленая энергетика, геология, IT и цифровизация, туризм из порта Дуррес Албании использование в качестве логистического хаба Создание Межправительственной комиссии и проведение первого заседания в Ташкенте Дни культуры, кинопоказы, выставки и творческие поездки

Путь на рынки Южной Европы: порт Дуррес и экономические реформы

В ходе саммита основное внимание было уделено многократному расширению объемов взаимного товарооборота. Стороны договорились разработать программу широкомасштабной кооперации в агропромышленном комплексе, экологически чистой «зеленой» энергетике, геологии, современных информационных технологиях и цифровизации, а также в сфере туризма. Особого внимания заслуживает то, что в целях вывода узбекистанской продукции на рынки стран Южной Европы и Средиземноморья на выгодных условиях, вопрос использования стратегически важного возможностей порта Дуррес Албании в качестве логистического хаба будет детально изучен.

Анализ дипломатической и экономической повестки дня: Президенты твердо подчеркнули необходимость дальнейшего расширения правовой базы экономического и инвестиционного сотрудничества. С этой целью для ускоренного продвижения планов экономического развития будет создана новая Межправительственная комиссия, первое историческое заседание которой будет организовано в Ташкенте уже в текущем году. Кроме того, для дальнейшего сближения наших народов будет усилено сотрудничество в культурной сфере, пройдут взаимные Дни культуры и творческие встречи. Лидеры также обменялись мнениями по актуальным проблемам глобального и регионального значения.

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