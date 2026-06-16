Цены на мясо в Узбекистане снова растут

·30·Узбекистан
Цены на мясо в Узбекистане снова растут

В Узбекистане продолжается рост цен на говядину. В то же время объем импорта в страну сокращался два месяца подряд.

Согласно данным, в апреле в страну было импортировано 11,2 тыс. тонн говядины на сумму 57 миллионов долларов. Это на 1,5 тыс. тонн меньше по сравнению с мартом.

Также отмечается сокращение импорта баранины и мяса птицы. Специалисты подчеркивают, что эта ситуация влияет и на цены на внутреннем рынке.

В настоящее время цены на мясные продукты продолжают расти. В частности, в годовом исчислении цена на баранину подорожала более чем на 20 процентов.

Узбекистан
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Шавкат Мирзиёев принял главу компании «Air Продуктс» (видео)Шавкат Мирзиёев принял главу компании «Air Продуктс» (видео)Сегодня, 13:54Шавкат Мирзиёев встретился с руководителями ведущих компаний СШАШавкат Мирзиёев встретился с руководителями ведущих компаний СШАСегодня, 13:33Президент обсудил важные проекты с руководителями финансовых институтов СШАПрезидент обсудил важные проекты с руководителями финансовых институтов СШАСегодня, 13:17Шавкат Мирзиёев и Байрам Бегай посадили дерево в резиденции Коксарай (фото, видео)Шавкат Мирзиёев и Байрам Бегай посадили дерево в резиденции Коксарай (фото, видео)Сегодня, 13:03Состоялись исторические переговоры президентов Узбекистана и АлбанииСостоялись исторические переговоры президентов Узбекистана и АлбанииСегодня, 12:53Шавкат Мирзиёев официально встретил главу АлбанииШавкат Мирзиёев официально встретил главу АлбанииСегодня, 12:45
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Узбекистан установил рекорд: приготовлено более 12 тысяч самс (видео)
Узбекистан установил рекорд: приготовлено более 12 тысяч самс (видео)
Центральный банк прокомментировал сообщения о банкноте в 500 тысяч сумов
Центральный банк прокомментировал сообщения о банкноте в 500 тысяч сумов
Кыргызстан вернул 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана
Кыргызстан вернул 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Тарифы на электроэнергию вырастут, изменится чек за 500 кВт
Тарифы на электроэнергию вырастут, изменится чек за 500 кВт
Изменен порядок выплаты пособия при рождении ребенка в Узбекистане
Изменен порядок выплаты пособия при рождении ребенка в Узбекистане
В Узбекистане официально объявлена дата празднования Курбан хайита
В Узбекистане официально объявлена дата празднования Курбан хайита
Важные льготы для сотрудников, имеющих детей до двух лет
Важные льготы для сотрудников, имеющих детей до двух лет