Цены на мясо в Узбекистане снова растут

В Узбекистане продолжается рост цен на говядину. В то же время объем импорта в страну сокращался два месяца подряд.

Согласно данным, в апреле в страну было импортировано 11,2 тыс. тонн говядины на сумму 57 миллионов долларов. Это на 1,5 тыс. тонн меньше по сравнению с мартом.

Также отмечается сокращение импорта баранины и мяса птицы. Специалисты подчеркивают, что эта ситуация влияет и на цены на внутреннем рынке.

В настоящее время цены на мясные продукты продолжают расти. В частности, в годовом исчислении цена на баранину подорожала более чем на 20 процентов.