Опубликованы подробности прогноза погоды на текущую неделю

·38·Узбекистан
Опубликованы подробности прогноза погоды на текущую неделю

Летний сезон продолжает радовать нашу страну своим жарким и интенсивным дыханием. Особенно ответственный период начался для земледелия, садоводства и всей сельскохозяйственной сети. Известный климатолог и эксперт по погоде Эркин Абдулахатов представил важный анализ и полезные рекомендации относительно ожидаемых метеорологических изменений на территории Узбекистана в течение текущей недели и их влияния на аграрный сектор.

Зной в начале недели: на что обратить внимание при поливе?

В первые дни недели в некоторых регионах республики прогнозируется повышение температуры до высоких отметок. Это, безусловно, требует дополнительного внимания к посевным площадям:

  • Ситуация в южных и пустынных зонах: В начале недели в южных областях и пустынных зонах нашей страны температура воздуха +40°К... +42°К может подняться до этого уровня.

  • Риски для посевов: Такой сильный зной может вызвать резкий дефицит естественной влажности (засуху) у хлопчатника и зерновых культур, находящихся в фазе активного развития.

  • Рекомендация ученого: Климатолог настоятельно советует дехканам и фермерам в таких условиях проводить поливные работы не днем, а в часы, когда солнце не так активно — ранним утром или в вечерней прохладе.

В следующей таблице метеорологического анализа вы можете подробно ознакомиться с природными явлениями, ожидаемыми в течение недели, а также с их полезными и опасными аспектами для сельскохозяйственных хозяйств:

Ожидаемые периоды недели

Температура воздуха и природные явления

Основные затронутые регионы

Положительные стороны для развития культур

Возможные риски и опасности

Необходимые меры предосторожности

Начало недели

+40°К... +42°К сильная жара

Южные области и пустынные зоны

Ускорение роста теплолюбивых культур

Нехватка влаги у хлопчатника и зерновых

Проводить полив только утром и вечером

Середина недели

Сильные ливневые дожди с грозами

Ряд областей республики

Насыщение почвы влагой, снижение потребности в поливе

Риск разрушительных селей в горных районах

Предотвращение размыва почвы и повреждения садов

В течение недели

Сильный ветер и пыльные бури

Открытые пространства по направлению ветра

Защита участков с ветрозащитными полосами

Повреждение овощных и бахчевых культур

Защита молодых саженцев, теплиц и бахчевых

Ливневые дожди и риск селей в середине недели

По словам климатолога, к середине недели ожидается резкий поворот погоды, и в ряде областей начнутся сильные ливневые дожди, сопровождающиеся грозами. Эта ситуация имеет двоякое значение для сельского хозяйства. С одной стороны, ожидаемые ливни обогатят запасы подземной влаги, что станет очень благоприятным фактором для дальнейшего процветания хлопчатника и овощных культур. Потребность в поливной воде также временно значительно снизится.

Однако, с другой стороны, чрезмерно интенсивные осадки в некоторых горных и предгорных районах могут спровоцировать разрушительные сели. Это создает риск размыва плодородного слоя почвы и нанесения серьезного ущерба садоводческим хозяйствам и плодовым деревьям.

О мерах защиты при экстремальной погоде:

Эркин Абдулахатов также предупредил о возможности усиления ветра и поднятия пыльных бурь в некоторых регионах в течение недели. Специалист подчеркнул необходимость защитить от силы ветра недавно высаженные молодые саженцы, нежные бахчевые культуры и закрытые тепличные сооружения, приняв необходимые меры предосторожности.

Резюмируя, можно сказать, что этот семидневный период обещает быть для наших дехкан сложным и испытательным, как это обычно бывает летом, но в то же время очень благодатным с точки зрения пополнения природных запасов воды и влаги в почве. Там, где осадки будут обильными и правильно распределенными, удастся сэкономить живительную воду.

Следите за самыми оперативными изменениями погоды в нашей стране и мире, природными явлениями, эксклюзивным анализом экспертов и самыми надежными полезными новостями сельского хозяйства вместе с нами на страницах Замин!

УзбекистанЭркин Абдулахатов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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