20 июня в Мирзо-Улугбекском районе будет приостановлена подача газа
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20 июня в связи с проведением ремонтных работ в некоторых районах Мирзо-Улугбекского района города Ташкента будет временно приостановлена подача природного газа.
В частности, перебои будут наблюдаться на территории махалли «Жасорат» Мирзо-Улугбекского района.
Сообщается, что газоснабжение будет ограничено с 10:00 до 17:00.
Ответственные лица сообщили, что ремонтные работы проводятся в целях обеспечения стабильной и безопасной работы сетей природного газа.
Подача природного газа будет возобновлена после полного завершения ремонтных работ.
Филиал газоснабжения «Худудгаз Пойтакст» принес извинения потребителям за доставленные неудобства.
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