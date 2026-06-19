20 июня в Мирзо-Улугбекском районе будет приостановлена подача газа

20 июня в связи с проведением ремонтных работ в некоторых районах Мирзо-Улугбекского района города Ташкента будет временно приостановлена подача природного газа.

В частности, перебои будут наблюдаться на территории махалли «Жасорат» Мирзо-Улугбекского района.

Сообщается, что газоснабжение будет ограничено с 10:00 до 17:00.

Ответственные лица сообщили, что ремонтные работы проводятся в целях обеспечения стабильной и безопасной работы сетей природного газа.

Подача природного газа будет возобновлена после полного завершения ремонтных работ.

Филиал газоснабжения «Худудгаз Пойтакст» принес извинения потребителям за доставленные неудобства.