20 июня в Мирзо-Улугбекском районе будет приостановлена подача газа

·19·Узбекистан
20 июня в Мирзо-Улугбекском районе будет приостановлена подача газа

20 июня в связи с проведением ремонтных работ в некоторых районах Мирзо-Улугбекского района города Ташкента будет временно приостановлена подача природного газа.

В частности, перебои будут наблюдаться на территории махалли «Жасорат» Мирзо-Улугбекского района.

Сообщается, что газоснабжение будет ограничено с 10:00 до 17:00.

Ответственные лица сообщили, что ремонтные работы проводятся в целях обеспечения стабильной и безопасной работы сетей природного газа.

Подача природного газа будет возобновлена после полного завершения ремонтных работ.

Филиал газоснабжения «Худудгаз Пойтакст» принес извинения потребителям за доставленные неудобства.

ТашкентМирзо-Улугбекский районмахалла «Жасорат»«Hududgaz Poytaxt»
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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