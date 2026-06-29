С 1 июля государство будет оплачивать «больничные» и в частных предприятиях

С 1 июля текущего года в Узбекистане вводится новый порядок выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Теперь данные пособия будут финансироваться через систему государственного социального страхования. Об этом сообщило Национальное агентство социальной защиты.

По сообщению Агентства, 29 июня был проведен брифинг для ознакомления общественности с новой системой. На нем подробно разъяснили порядок, вступающий в силу с 1 июля, цифровые этапы назначения и выплаты пособий, созданные удобства для граждан, а также механизм электронного взаимодействия между работодателями и государственными органами.

Напомним, что данный порядок вводится на основании Положения «О порядке назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам в рамках государственного социального страхования», утвержденного постановлением Правительства от 17 декабря 2025 года.

Согласно новым правилам, если сотрудник со страховым стажем не менее 6 месяцев оформляет листок нетрудоспособности, работодатель оплачивает пособие за первые 5 календарных дней в году. Начиная с 6-го дня болезни и до 182 дней выплаты покрываются за счет средств Государственного фонда социального страхования.

Кроме того, с июля все расчеты будут производиться в автоматизированном режиме. Начисленные средства без участия человеческого фактора будут автоматически перечисляться на социальные карты граждан.

Пособия выплачиваются дважды в месяц. Средства за первую половину месяца перечисляются до 25-го числа, а за вторую половину — до 10-го числа следующего месяца.

Размер выплаты определяется исходя из средней месячной заработной платы сотрудника и его страхового стажа. В частности, гражданам со стажем от 6 месяцев до 8 лет назначается пособие в размере 60% от средней зарплаты, а сотрудникам со стажем более 8 лет — 80% от средней зарплаты.