Срок уплаты контракта продлен до 1 ноября: Кто и в каком размере должен заплатить?

·37·Узбекистан
Срок уплаты контракта продлен до 1 ноября: Кто и в каком размере должен заплатить?

В высших учебных заведениях Республики Узбекистан срок уплаты средств по платежному контракту и оформления приема в ряды студентов на 2026/2027 учебный год официально продлен до 1 ноября (включительно).

Данное решение создает дополнительные возможности для абитуриентов, их родителей и студентов по осуществлению финансовых выплат и полному оформлению документов.

К кому относится данный срок?

Продление срока оплаты касается всех учащихся следующих категорий:

  • Вновь принятые: Все абитуриенты, рекомендованные к учебе на бакалавриат и в магистратуру;

  • Переведшие учебу: Студенты, чья учеба была переведена из других ВУЗов или восстановлена;

  • Восстановившие учебу: Все студенты, отчисленные из рядов студентов и восстановленные.

Каким должен быть размер оплаты до 1 ноября?

Для оформления приема в ряды студентов до установленного срока обязательно должна быть выплачена определенная часть контракта:

  • На основе базового платежного контракта: Не менее 25 процентов от установленной годовой суммы платежного контракта;

  • По дифференцированному («супер») платежному контракту: Не менее 50 процентов от установленной годовой суммы контракта должно быть выплачено не позднее 1 ноября.

Ответственные лица рекомендуют произвести оплату контрактных платежей в полном объеме до установленного срока и своевременно оформить соответствующие приказы о зачислении на учебу.

Республика Узбекистанплатежный контракт1 ноябряабитуриенты
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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